“Onda d’Urto” è il nuovo singolo dei Purple Fam

“Onda d’Urto” è il nuovo singolo del collettivo hip hop marchigiano Purple Fam, disponibile sulle piattaforme streaming

Disponibile su tutte le piattaforme, Onda d’Urto, è il nuovo singolo della Purple Fam, progetto musicale guidato dal collettivo marchigiano formato da Bore, Elle J e T.White dalle tante sfaccettature: sotto il poliedrico cappello “Purple Fam” figurano anche un’etichetta discografica, un brand di streetwear e un format di serate.

In Onda d’Urto vengono raccontati, con un velo di ironia, gli alti e bassi affrontati nel corso di 12 mesi particolarmente difficili. Il pezzo, caratterizzato da un testo forte e crudo, presenta un’esperienza personale che diventa corale: la Purple Fam attinge ancora una volta dalla realtà e dalla propria introspezione per portare alla luce qualcosa di vero, come la propria vita e i problemi di tutti i giorni.

Bore ha raccontato “Questo brano per me è un manifesto. È l’espressione di uno status, di un modo di pensare e di vivere. L’ultimo anno è stato piuttosto difficile a livello personale; la musica, e tutta la Fam con cui curiamo il progetto, mi hanno aiutato non solo a superarlo, ma anche a trarne degli insegnamenti, trasformare la paura in coraggio, le lacrime in risate, il dolore in nuova energia. Infatti, benché il tono generale del pezzo sia struggente e voluminoso, aleggia sempre un velo d’ironia, che si nota nei versi più giocosi e leggeri. Da questa consapevolezza parte la determinazione. L’atmosfera della canzone ruota interamente intorno a questo gioco di forze. In un senso ancora più ampio, come le montagne russe, questo brano rappresenta un po’ l’esperienza di vita e di morte, di tutti quanti.”

PURPLE FAM è un progetto che unisce gli stili e le influenze di tre giovani rapper marchigiani: Bore, Elle J e T.White. A novembre 2020 pubblicano il loro primo singolo intitolato Nasty, che ottiene diversi passaggi su Radio Deejay, all’interno di un contest chiamato “Sound of 2020”.

Nello stesso mese pubblicano il loro primo EP dal titolo Enter the P. House, che permette lorodi firmare il primo contratto con Peermusic Italy. Da questa collaborazione nasce Kilimangiaro, prodotta da James Logan, che oggi conta più di 100 mila views tra Spotify e YouTube.

A inizio maggio, esce la malinconica Non ho + notizie, singolo trap che prende ispirazione da un aforisma di Alda Merini. Un mese dopo, PURPLE FAM pubblica Party, che ad oggi conta più di 100 mila stream su Spotify. Il 30 settembre esce Giostra, prodotta da dNoise (Sugar Music).

Mentre l’ultimo singolo Voglio Solo Stare Bene, uscito a dicembre e prodotto da Logos.Lux (Sugar Music), T.White e Elle J analizzano le sensazioni più cupe dei loro momenti di sconforto, cercando disperatamente di uscire dalla loro sofferenza (Rockit).

Le esperienze che convergono sotto il nome Purple sono molteplici, una specie di grande contenitore che spazia in diversi settori, con la musica a fare da guida: Purple.Org nasce infatti come brand, fondato nel 2018 da Giulio Ciaffoncini, Ismaele Diotallevi e Giovanni Londei. Appassionati di Rap da molti anni, i tre si accorgono di un nuovo mercato, a cui nessuno aveva dedicato attenzione prima di loro nella provincia di Pesaro e Urbino, si stava espandendo intorno alla musica Trap.

Oggi Purple è tante cose: un brand di abbigliamento legato al mondo della streetwear, un format di serate e un’etichetta discografica indipendente con uno studio di registrazione.