“Get out of me” è il nuovo singolo di Material Fields, il progetto solista di Lorenzo Pasini: il lato più intimo, in bilico tra James Blake e Steven Wilson

GET OUT OF ME è il nuovo singolo del progetto MATERIAL FIELDS, il nuovo progetto solista di Lorenzo Pasini che segue il precedente singolo di debutto “Low Lights”.

Questo brano mostra il lato più intimo del progetto, ricevendo influenze che derivano anche dal lavoro di James Blake, e ci fa addentrare in quei momenti dove vorremmo essere fuori da noi stessi. La musica tradisce anche l’amore per il progressive moderno e song-oriented di Steven Wilson.

La canzone rappresenta il lato più intimo del progetto ed esplora quei momenti in cui cadiamo preda dei nostri pensieri, delle nostre ossessioni e dei loro cicli infiniti. Parla di quei momenti in cui vorremmo, solo per un attimo, essere fuori da noi stessi. Il pezzo mantiene la malinconia del primo singolo, ma musicalmente se ne distanzia avventurandosi tra le atmosfere scure di James Blake e lo Steven Wilson più recente, lasciando che a basso elettrico e batteria si sostituiscano synth bass e sample.