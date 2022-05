Years&Years sarà anche al Fabrique di Milano

Years&Years annuncia il suo tour europeo che includerà anche un’attesissima data al Fabrique di Milano. Il nuovo album “Night Call” è al numero 1 della classifica UK

YearS & Years ha confermato la notizia del suo attesissimo “The Night Call Tour” che lo porterà anche in Italia con uno show che si terrà Domenica 9 Ottobre al Fabrique di Milano

Il nuovo album “Night Call”, che ha raggiunto il numero 1 nelle classifiche del Regno Unito e comprende il singolo top 40 “Sweet Talker”, può essere considerato l’esperienza definitiva di Years & Years. Con un suono ispirato a figure pionieristiche come Sylvester, questo album dance di 11 tracce esplora storie di vita queer nel modo in cui solo Olly Alexander sa fare. In tre album di enorme successo fino ad oggi, il cantante, attore, icona della moda e avanguardia culturale ha ottenuto 5 nomination ai Brit Award, ha superato i 4,4 miliardi di stream globali e ha fatto notizia in tutto il mondo con lo spettacolo pluripremiato “It’s A Sin” (di recente nominato per undici Baftas, incluso uno per Olly come attore protagonista).

Dal suo speciale su BBC 1 all’ultima campagna di Savage Fenty fino alla retrospettiva di Harris Reed al V&A, Olly Alexander continua a usare la sua piattaforma per spingere i confini della mainstream superstardom, e nel 2022 sarà finalmente on the road con le sue date europee che iniziano a Oslo a settembre e si concludono allo Zenith di Parigi il 13 ottobre.

“The Night Call Tour” promette di essere il più grande spettacolo queer di Years & Years fino ad oggi, ed è assolutamente da non perdere.

I biglietti sono in vendita su ticketone.it e dalessandroegalli.com.