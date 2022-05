Schizofrenia negli anziani: cure ad hoc per sottogruppi

Gli anziani con schizofrenia non sono una popolazione di pazienti omogenea, ma presentano vari sottogruppi in base ai quali deve essere assegnata la terapia

Gli anziani con schizofrenia non sono una popolazione di pazienti omogenea, ma presentano vari sottogruppi che differiscono significativamente in termini di comorbilità e tassi e cause di mortalità, secondo una nuova ricerca i cui risultati sono stati presentati all’American Association for Geriatric Psychiatry (AAGP) 2022 Annual Meeting.

Per esempio, gli individui appartenenti a un gruppo caratterizzato da disturbi da uso di sostanze (SUD) avevano una prevalenza di depressione di circa il 60% e tassi di mortalità relativamente alti per lesioni involontarie ed epatite.

«Le esigenze sanitarie degli anziani con schizofrenia possono variare ampiamente, quindi le persone anziane con schizofrenia non possono essere considerate una popolazione uniforme» affermato la ricercatrice Alison Hwong, della University of California San Francisco National Clinicians Scholars Program e SF Veterans Administration.

«Per i pazienti con più condizioni croniche, dobbiamo essere proattivi nel coordinare le cure specialistiche. Allo stesso tempo, abbiamo bisogno di nuovi modelli di assistenza centrata sulla persona per aiutare gli adulti anziani con schizofrenia a vivere una vita più lunga e più sana» ha aggiunto Hwong.

Divario di mortalità in ampliamento

L’aspettativa di vita dei pazienti con schizofrenia è inferiore di 8-15 anni rispetto a quelli senza schizofrenia e questo “divario di mortalità” si è ampliato negli ultimi anni, ha osservato Hwong. I pazienti con schizofrenia hanno anche alti tassi di utilizzo dell’assistenza sanitaria e alti costi di assistenza sanitaria diretti e indiretti, ha aggiunto.

La maggior parte delle ricerche precedenti che esaminavano la malattia nella schizofrenia si concentravano su una singola condizione medica, «ma nella mezza età, gli adulti con schizofrenia possono avere più condizioni mediche» ha detto Hwong. «Poco si sa sulla multimorbilità negli adulti anziani con schizofrenia e su come ciò possa essere correlato agli esiti di mortalità».

Lo studio ha incluso 82.858 veterani statunitensi di età pari o superiore a 50 anni che avevano avuto almeno un ricovero ospedaliero o due incontri ambulatoriali associati a una diagnosi di schizofrenia nei precedenti 2 anni. Il periodo di studio è durato dal 2012 al 2018.

Utilizzando le cartelle cliniche e i collegamenti di dati, i ricercatori hanno esaminato 20 condizioni mediche e psichiatriche comuni diverse dalla schizofrenia che richiedevano cure mediche. I ricercatori hanno utilizzato la “latent class analysis”, modello statistico per valutare le differenze tra le classi.

Lo studio ha incluso tre distinte classi di pazienti: morbilità minima (43% della coorte), depressione e comorbilità medica (34,2%) e SUD e condizioni correlate (22,8%). Il gruppo SUD tendeva a essere più giovane, con un’età media di 57,9 anni contro 60,4 anni per il gruppo di comorbilità minima e 65,9 anni per il gruppo depressione.

Il gruppo SUD aveva anche meno probabilità di essere composto da donne (4,8% vs 6,7% e 6%, rispettivamente) o da caucasici e più probabilità di includere neri. Questo gruppo aveva anche meno probabilità di essere sposato e più probabilità di avere una storia di senzatetto.

Variabilità dei tassi di prevalenza della malattia

I risultati hanno mostrato che il gruppo di morbilità minima aveva tassi di prevalenza inferiori al 10% per tutte le principali condizioni, ad eccezione della dipendenza da tabacco, che aveva un tasso dell’11,8%.

Il gruppo depressione e comorbilità medica aveva tassi di prevalenza molto elevati (oltre il 20%) per infarto, insufficienza cardiaca congestizia, ictus, cancro, demenza, artrite, malattie renali, disturbi del sonno, depressione e dipendenza da tabacco. Inoltre, vi era un tasso del 60% per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

I partecipanti al SUD e al gruppo di condizioni correlate avevano tassi superiori al 70% per il disturbo da uso di alcol, altri disturbi da uso di droghe e dipendenza da tabacco. Avevano anche alti tassi di BPCO, epatite C, dolore cronico, disturbi del sonno, depressione e disturbo da stress post-traumatico.

In media, il gruppo SUD era più giovane e ciò potrebbe spiegare perché aveva meno probabilità di avere insufficienza cardiaca e malattie renali, ha osservato Hwong. Questi risultati possono aiutare a informare gli approcci terapeutici, ha aggiunto.

«Per il gruppo con condizioni in gran parte legate all’uso di sostanze, forse possiamo affrontare meglio le loro esigenze con, per esempio, specifici servizi di dipendenza e malattie infettive invece di un modello unico per tutti» ha detto Hwong.

I ricercatori hanno anche esaminato i tassi di mortalità. Quelli nel gruppo depressione e morbilità avevano il più alto tasso di mortalità complessiva; il 47,5% di questa classe è deceduto durante il periodo di osservazione rispetto al 27,2% del gruppo SUD. Sono necessarie ulteriori ricerche per capire perché il tasso di mortalità è così alto nel gruppo depressione e morbilità, ha detto.

Prognosi migliore in caso di comorbilità minima

Il gruppo SUD ha avuto i più alti tassi di morte per incidenti, possibilmente per overdose, suicidio, epatite C e decessi correlati all’uso di alcol. «I loro rischi sono molto specifici e sembrano in gran parte correlati all’uso di sostanze» ha osservato Hwong.

Il gruppo di comorbilità minima ha mostrato i tassi più bassi del tasso di mortalità complessivo (18%) e di mortalità specifica per causa per la maggior parte delle condizioni incluse. Hwong ha fatto notare che vorrebbe studiare ulteriormente questa classe. «Sono interessata a sapere chi sono le persone con schizofrenia che stanno invecchiando con successo per capire meglio che cosa sta andando bene in loro» ha detto.

I ricercatori hanno anche in programma di esaminare i sottogruppi in modo più dettagliato per comprendere le differenze nei trattamenti, nell’utilizzo dell’assistenza sanitaria e nei risultati tra i gruppi. Sono anche interessati a valutare altri predittori di esiti di mortalità oltre alla multimorbilità.

Una limitazione dello studio è che la coorte era composta da veterani maschi; quindi, i risultati potrebbero non essere generalizzabili ad altre popolazioni. Inoltre, questi erano dati osservazionali e pertanto i risultati non implicano causalità, ha detto Hwong.

