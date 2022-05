Previsioni meteo 16 maggio 2022: ancora anticiclone e caldo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 16 maggio 2022: prosegue la fase di tempo stabile con caldo estivo. Ancora possibili temporali pomeridiani sui rilievi e zone interne

Si avvia alla conclusione un weekend caratterizzato da condizioni meteo tipiche di inizio estate sull’Italia, a causa di un robusto campo di alta pressione che da diversi giorni sta regalando giornate soleggiate e clima gradevole. Nella prima parte della giornata di oggi avremo cieli sereni o con innocua nuvolosità su tutta la nostra Penisola. Nel corso del pomeriggio possibili temporali su Alpi, Trentino-Alto Adige, zone interne di Lazio, Molise e Campania in esaurimento in serata. Le temperature si manterranno oltre i valori stagionali, con picchi fino a +30°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo ancora tempo stabile su tutte le regioni, con possibilità di isolati rovesci pomeridiani al confine tra Liguria e Piemonte, Appennino tosco-emiliano, zone interne di Molise e Campania. Possibili precipitazioni nel pomeriggio anche su Basilicata e Calabria. Mercoledì l’ingresso di correnti più instabili determinerà un parziale peggioramento con possibili piogge su gran parte delle regioni del Nord e del Centro Italia. Al settentrione le precipitazioni insisteranno anche la sera e nel corse della notte.

Intanto per oggi, lunedì 16 maggio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare in transito con possibilità di piogge sparse sulle zone alpine, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi possibili sui rilievi ma con sconfinamenti sulle pianure adiacenti. In serata molte nuvole su tutti i settori con possibilità di precipitazioni sparse, più asciutto su Romagna e Liguria. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali piogge sull’Abruzzo, più asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità in sviluppo sulle zone interne ma senza fenomeni, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Temperature minime e massime stazionarie al Nord e in aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.