Le lili pubblicano il nuovo singolo “Seguimi”

Le lili tornano sulla scena musicale: fuori sulle piattaforme digitali il nuovo singolo “Seguimi” feat. Ed Carlsen per Garrincha Dischi

Dopo l’uscita dell’EP “SPAZIO”, le lili proseguono il loro viaggio verso nuove galassie musicali con “Seguimi”, fuori per Garrincha Dischi.

Il brano anticipa il secondo EP, dal titolo “TEMPO”, del duo sardo – salito alla ribalta grazie alla fiducia del maestro Franco Battiato – e si avvale della collaborazione con il compositore e produttore Ed Carlsen – anch’egli di origini sarde ma residente a Copenaghen. Da questo connubio scaturisce una canzone di intensità sublime, in cui la delicatezza di un pianoforte si fonde nel sound avvolgente di una batteria elettronica, trascinando l’ascoltatore in un mondo onirico governato dalle leggi dello spazio infinito e del tempo illimitato, dove la musica sembra risuonare eternamente, come un’eco che attende solo di essere ascoltata.

«”Seguimi” – raccontano le lili – è il singolo che anticipa il nostro secondo EP. Abbiamo sperimentato con suoni eterei di synth, chitarre riverberate e beats, chiedendo all’artista Ed Carlsen un featuring con il suono caratteristico del suo pianoforte, per seguirci in questa avventura sonora. È una richiesta esplicita di ascolto immersivo. La richiesta di prestare attenzione e di rispettare e mantenere una parola data, un impegno preso, fino in fondo, come un atto d’amore».