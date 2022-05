A “La Prima Estate” arrivano anche i Bluvertigo

I Bluvertigo si aggiungono al cartellone de “La Prima Estate” nella serata del 23 giugno che vedrà i Duran Duran come headliner

Si arricchisce ancora di piu’ il programma del festival che si terra’ a Lido di Camaiore dal 21 al 26 giugno e che vede gia’ la partecipazione di Anderson .Paak, fresco vincitore di 4 grammy awards, oltre a The National, Bonobo, Jamie xx, Jungle e Kaytranada.

La Prima Estate è sempre più il Festival dove tutti gli appassionati di musica vorranno ritrovarsi in questa estate 2022 ormai alle porte. L’attesissima serata del 23 giugno con protagonisti i Duran Duran vedrà infatti sul palco anche i Bluvertigo , la band che segnato in maniera indelebile un’intera epoca del pop italiano e che mai ha nascosto quanto sia stata influenzata proprio dai Duran Duran.

“Sono maestri di musica per me ma anche per quelli della mia generazione” ha scritto sul suo sito Morgan che insieme a Andy, Sergio Carnevale e Livio Magnini forma i Bluvertigo che saliranno sul palco del Parco Bussoladomani in quello che sarà il loro ritorno sulle scene live dopo 6 anni.

Ma non è tutto, per la stessa serata La Prima Estate annuncia la presenza di Sophie and The Giants, la band di Sheffield che ha scalato le classifiche di tutto il mondo con il singolo Hypnotized che ha avuto grande successo anche in Italia dove ha ottenuto ben 4 Dischi di Platino. Hypnotized ha raggiunto 200 milioni di stream oltre a 65 milioni di visualizzazioni su You Tube, il tutto mentre gran parte del mondo era in lockdown.

Bluvertigo e Sophie and The Giants si aggiungono a un cartellone di grande qualità che insieme ai già citati Duran Duran vedrà anche le uniche date italiane di artisti come Anderson Paak (fresco vincitore di 4 Grammy Awards), The National, Bonobo, Jamie XX, Kaytranada e Jungle. Sul palco a pochi passi dal mare di Lido di Camaiore saliranno anche artisti italiani come Cosmo, La Rappresentante di Lista, Frah Quintale, Joan Thiele e Giorgio Poi.