“Simbolo” è il nuovo singolo dei Dejawood

Esce “Simbolo“, il nuovo singolo dei Dejawood, fuori su tutte le piattaforme digitali per Pioggia Rossa Dischi. Un nuovo capitolo che segue il precedente dal titolo “Uroboro” per la band di stanza a Roma che anticipa un atteso album in uscita prossimamente.

“Simbolo” è la traccia più intima e melodica dell’album e ha a che fare con il percorso di crescita personale e con le sue relative difficoltà. Arriva dopo un momento di blocco esistenziale, turbamenti generati dai rapporti amicali, dalle relazioni amorose e molto altro. Tutto questo si riflette nel modo in cui ci si percepisce. Nel brano, il groove congolese fa da collante per tutta la sessione ritmica del pezzo dall’inizio alla fine, con chitarre e piani che si intrecciano e si inseguono l’un l’altro. Ha un mood a tratti lo-fi e a tratti trap.

“Rimanendo da solo ho dovuto pensare a me stesso cercare un appiglio che ho poi ritrovato nelle mie radici. É un esame di coscienza sulla crescita, su quando ero un bambino e sull’uomo che sono (siamo) ora. In quel periodo ho fatto molti sbagli ego distonici, “bevevo” molto ad esempio e mi sono legato a persone che sono state dannose per me. Però adesso da qualche parte ho piantato le radici su un terreno più stabile e mi sento slegato dalle mie stesse corde. Ora c’è la possibilità di pensare al futuro come qualcosa di possibile. Il Simbolo di pace è lo scrivere e fare musica. Poi ognuno ha il suo”. (Andrea, Dejawood)

SCOPRI IL BRANO: https://links.altafonte.com/w3jj4bx