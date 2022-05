“Azzurra” è il libro di successo di Laura Cristini

“Azzurra”, dopo il boom su Amazon, è ora in libreria: è il 1° romanzo trasformazionale® per ragazzi in Italia di Laura Cristini

Dopo aver conquistato la vetta di bestseller nella “Narrativa su autostima e fiducia per ragazzi” di Amazon, Azzurra sbarca ora nelle maggiori librerie italiane.

Azzurra è il 1° romanzo trasformazionale® per teenager scritto da un’autrice italiana. “Un racconto avvincente e al tempo stesso utile” – spiega l’autrice, Laura Cristini – “per aiutare gli adolescenti a trasformare le emozioni forti come rabbia, paura, tristezza, in consapevolezza”.

Attraverso la storia il lettore viene guidato, pagina dopo pagina, in un viaggio interiore di crescita e consapevolezza che mostra nuovi punti di vista per affrontare l’adolescenza e viverla in modo più sereno.

La storia ha come protagonista la giovane Azzurra, che in un avventuroso viaggio alle Hawaii matura la forza per reagire a un episodio di cyberbullismo, grazie agli insegnamenti interiori ricavati dallo sport, a un amore inaspettato e alla sua nuova “tribù” di amici surfisti.

Il romanzo è già entrato, come spunto didattico, in due scuole: l’IIS “Cardano” di Milano, classe 3ᵃB, e la Scuola in Ospedale dell’Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo (Vb). I ragazzi della Scuola in Ospedale hanno anche realizzato il booktrailer di Azzurra, dando voce ai passaggi del libro che li hanno più emozionati.

L’autrice, Laura Cristini, è specializzata nel settore adolescenziale: non a caso la rivista “Cioè”, da 40 anni punto di riferimento per milioni di teenager, le ha affidato i suoi “Racconti per l’Estate 2021”. Per la stesura di Azzurra l’autrice ha svolto un corso di “Scrittura e Cura” e la revisione è stata affidata ad un personal coach esperto.

Azzurra, già su Amazon sia in cartaceo sia in formato digitale, è ora acquistabile anche nelle principali librerie online (mondadoristore, ibs, feltrinelli, libreriauniversitaria, ecc.) ed è ordinabile in tutte le librerie fisiche (indipendenti e di catena) servite da Messaggerie Libri, il più importante distributore di libri italiano.

Maggiori informazioni sull’autrice sono consultabili sul sito https://www.lauracristini.com/