“A Bluebird in My Heart” su Rai 4: la trama del film

Su Rai 4 una discesa agli inferi con “A Bluebird in My Heart”: ecco la trama del noir francese del regista Jérémie Guez

Domenica 15 maggio Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) propone, alle 21.20, un film di grande impatto emotivo, il noir “A Bluebird in My Heart” del regista francese Jérémie Guez. Libero adattamento del romanzo di Dannie M. Martin The Dishwasher, il film racconta la metaforica discesa agli inferi di un ex detenuto agli arresti domiciliari che dovrà irrimediabilmente ricorrere alla violenza per proteggere la giovane figlia di Laurence, la donna che gli ha offerto ospitalità e lavoro.

Presentato con successo al South by Southwest Film Festival del 2018, prestigiosa vetrina texana di cinema indipendente e d’autore, “A Bluebird in My Heart” vanta nel cast la presenza dell’attore danese Roland Møller, visto nell’action “Atomica bionda” e nel remake di “Papillon”, e dell’attrice francese Lola Le Lann, che dà volto alla giovane Clara.