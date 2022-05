Ca’ Select Art: Open Call aperta fino al 29 maggio

Ca’ Select Art: al via l’Open Call rivolta ad artisti e visual designer under 35 per la realizzazione di un’opera site specific nel nuovo spazio a Venezia che aprirà in autunno

Realizzare un’opera site specific per il nuovo spazio Ca’ Select nel cuore di Venezia, reinterpretando aspetti dell’immaginario e della tradizione veneziana attraverso il linguaggio della grafica: è l’invito lanciato ad artisti e visual designer under 35 da Select, l’autentico aperitivo nato a Venezia nel 1920, che punta sulla giovane creatività con una Open Call a cui è possibile partecipare candidando il proprio progetto fino al 29 maggio 2022.

Di prossima apertura in autunno, Ca’ Select avrà sede nel Sestiere di Cannaregio. Il progetto, firmato dallo studio Marcante-Testa, prevede il recupero di un antico fabbricato industriale che, oltre ad ospitare il cuore del processo produttivo di Select, sarà uno spazio esperienziale aperto alla città, con un’area degustazione, un’area eventi per iniziative sociali e culturali e un’area espositiva che racconterà in maniera multimediale e interattiva la storia di Select, così profondamente intrecciata a quella di Venezia.

Qui, l’allestimento degli interni sarà completato da un’opera d’arte site specific di circa 5 metri di lunghezza realizzata da un giovane talento del panorama contemporaneo. Si tratterà di un intervento artistico in grado di dialogare e di armonizzarsi con l’ambiente circostante, posizionato in particolare su una parete dell’Area Bar&Mixology di Ca’ Select, che rimarrà in esposizione per 12 mesi a partire dall’inaugurazione dello spazio.

Fil rouge del progetto è il legame fra Select, Venezia e l’universo della grafica. “Il nostro brand crede nella potenza del design grafico e dell’arte per comunicare l’eccellenza – afferma Marco Ferrari, CEO di Gruppo Montenegro –. Ne è testimone anche la recente campagna di comunicazione che ha celebrato i nostri 100 anni di storia. Per questo il progetto artistico che verrà realizzato all’interno di Ca’ Select avrà lo scopo di rinnovare il legame di Select con l’arte e con Venezia, dandoci l’occasione di supportare il talento di giovani artisti”.

Per aderire alla Call ogni partecipante dovrà prima di tutto motivare la propria personale connessione con la città di Venezia per esperienza diretta o per affinità ideale. I candidati saranno poi liberi di interpretare gli elementi della tradizione veneziana creando un’opera con una “connotazione grafica” nelle forme. Per la sua realizzazione, l’artista potrà scegliere tecniche diverse fra loro come pittura, collage, tessuto, wallpaper o poster, lavorando sull’astrazione o sulla figurazione. Le proposte artistiche saranno valutate da Aurora Fonda, curatrice del progetto e fondatrice della School for Curatorial Studies Venice, e da Federica Sala, curatrice e design advisor.

Per partecipare all’ Open Call , i candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il bando è scaricabile dal sito www.caselectarte.it dove sono spiegati gli step necessari per ricevere tutte le specifiche tecniche utili alla realizzazione dell’opera e per inviare a seguire il proprio progetto da candidare. L’esito dell’Open Call verrà comunicato entro il 15 giugno 2022.

Al vincitore verrà poi richiesto di consegnare a Select una linear version dell’opera come testimonianza dell’intervento artistico realizzato nello spazio.