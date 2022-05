Torna Pic & Nic a Trevi: arte, musica e merende tra gli ulivi

Tornano finalmente ad animarsicon ilinfatti, dopo lo stop forzato a causa della pandemia, a Trevi, per festeggiare l’arrivo della primavera e ladella Fascia Olivata “Assisi – Spoleto”, sarà di nuovo

L’evento, promosso dal Comune di Trevi ed organizzato da ADD Comunicazione ed eventi, giunge così alla XIII edizione. Un evento semplice per tornare bambini mangiando e giocando tra gli ulivi, godendo dei percorsi gastronomici proposti all’insegna dell’olio e.v.o., degli itinerari naturalistici, delle passeggiate lungo i sentieri e tra gli ulivi della Fascia Olivata, delle camminate alla scoperta delle erbe spontanee, delle visite guidate alle emergenze culturali del centro storico; un’occasione di incontro con i tanti artigiani che saranno presenti con i loro manufatti all’8° edizione della rassegna #Artigianinnovatori, una selezione accorta di artigiani, creativi, crafter, maker, di ambiti molto differenti, che uniscono il saper fare, al design, all’arte, all’architettura, all’illustrazione che saranno riuniti per l’occasione presso la seicentesca Villa Fabri.

Momento clou della due giorni sarà il picnic diffuso tra gli olivi, che si terrà sia sabato 14 che domenica 15 maggio, all’insegna del mangiare semplice, dell’arte – grazie anche alle incursioni artistiche Di Sana Pianta a cura di Micaela Mariani – della musica e dei panorami umbri. Simboleggiato dal tradizionale sportino a quadrettoni bianchi e rossi, Pic & Nic rappresenta da anni la migliore occasione per chi vuole trascorrere un fine settimana in Umbria, all’aria aperta, nella quiete del paesaggio olivato, unendo il piacere della scoperta di luoghi incantati e integri alla possibilità di degustare prodotti alimentari di qualità, primo fra tutti il pregiato olio extravergine di oliva Dop Umbria.

Cardine dell’evento sarà il contatto con la natura grazie alle escursioni tra gli olivi della Fascia Olivata da percorrere sia a piedi a cura dell’Associazione I Tuoi Cammini e di Valle Umbra Trekking, che in E-Bike a cura di FIAB Foligno, che toccherà anche i comuni di Campello sul Clitunno fino a Spoleto; alla passeggiata tra arte e natura “La Via degli Eremiti” a cura del Complesso Museale di San Francesco, un percorso che condurrà dalla magnifica Villa Fabri fino alla chiesa di Santa Caterina.

Come da tradizione dell’evento, ampio spazio sarò dedicato alla conoscenza delle erbe spontanee commestibili che sarà possibile raccogliere, con passeggiate accompagnate dagli esperti Ira Archilei l’Erborista e Andrea Paoletti Botanico e cucinare, grazie al laboratorio tenuto dalla cuoca Sara Papazzoni, che insegnerà come utilizzare “I fiori e le erbe di campo in cucina”.

Durante i due giorni del Pic Nic si alterneranno poi, degustazioni d’olio e.v.o. e di vini locali, i mercatini del contadino e dell’antiquariato, i percorsi guidati alla scoperta del centro storico e le visite al Teatro Clitunno, gioiello incastonato nel cuore storico di Trevi, realizzato nella seconda metà dell’Ottocento su progetto di Domenico Mollaioli e rinomato per l’eleganza delle decorazioni interne.

Immancabili le iniziative dedicate ai più piccoli con due laboratori organizzati dal Complesso Museale di San Francesco: “Il mito di Atena e Poseidone. La nascita della pianta dell’Ulivo” – incontro didattico in cui verrà raccontato il mito greco sulla nascita della pianta dell’Ulivo e la contesa tra Atena e Poseidone, al termine i bambini saranno guidati nel ricreare la storia con carta, cartone, ferma campioni e colori, attraverso un “disegno” dinamico e interattivo – ed il laboratorio di stampa “Aspettando il Pic Nic. Realizza la tua cartolina di Trevi” in cui verrà illustrata l’antica tecnica della stampa tramite xilografia. I bambini realizzeranno delle cartoline molto particolari, che avranno come tema il territorio di Trevi e la Fascia Olivata, un ricordo unico della giornata e della cittadina umbra da incorniciare e appendere a casa.

Il pomeriggio di domenica 15 maggio, a chiudere i due giorni di evento, sarà lo spettacolo per grandi e bambini, di Andrea Paris – PrestigiAttore in tour con il suo “Borghi Magici” che direttamente da Tu Sì Que Vales (Canale 5) ed Honolulu (Italia 1), porterà la sua magia ed i suoi trucchi di illusionismo a Trevi.

Presso il Centro per l’Arte Contemporanea “Palazzo Lucarini Contemporary” sarà possibile visitare la mostra SALTO, con opere degli artisti Pierluigi Calignano, Fabio Giorgi Alberti, Gian Maria Marcaccini e Gioacchino Pontrelli, a cura di Maurizio Coccia e Mara Predicatori. Cuore del progetto SALTO è la condivisa esigenza degli artisti in mostra, non di riunirsi intorno ad uno specifico tema, ma di dialogare e far dialogare le rispettive espressioni artistiche, progettando e ricavando, fra gli spazi di Palazzo Lucarini a Trevi, un momento di sospensione come risposta alla comune e diffusa sensazione di precarietà.

“Pic&Nic a Trevi, promosso dal Comune di Trevi, giunge alla XIII edizione, un’edizione che segna una ripartenza molto significativa – spiega il Sindaco Bernardino Sperandio – Dopo una fase difficile, avremo di nuovo l’occasione di godere di uno spazio incontaminato dove rilassarsi a degustare prodotti tipici locali, circondati da un paesaggio ulivetato unico”.

“Promuovere il nostro borgo e le sue eccellenze culturali, enogastronomiche e naturalistiche – commenta l’Assessora al turismo Stefania Moccoli – è l’obiettivo di questo evento di marketing territoriale che punta da anni con successo sull’oleoturismo”.