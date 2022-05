Previsioni meteo 13 maggio 2022: sole e caldo gradevole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 13 maggio 2022: fase di tempo stabile con l’anticiclone. Bel tempo sull’Italia e caldo gradevole

Condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia grazie a un robusto anticiclone che già da metà settimana sta regalando un primo assaggio di estate. Anche in queste ore e nelle prossime non sono attese variazioni. Nella prima parte della giornata di oggi avremo cieli coperti al Nord ma senza precipitazioni associate. Nel corso del pomeriggio saranno possibili isolati rovesci sulle Alpi e zone prealpine orientali mentre sul resto della Penisola avremo sole e temperature gradevoli. In serata piogge e temporali sul Friuli Venezia-Giulia e sul Trentino, bel tempo altrove.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo maltempo nelle ore pomeridiane sulle regioni del Nord Italia a causa del parziale cedimento dell’alta pressione. Sulle restanti regioni il clima risulterà ancora stabile e soleggiato. Anche domenica il tempo risulterà instabile al Nord e, nel corso del pomeriggio, anche sulle zone interne del Centro e del Sud con possibilità di isolati rovesci.

Intanto per oggi, venerdì 13 maggio 2022, al Nord Italia al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con piogge e acquazzoni sparsi, variabilità asciutta altrove. In serata ancora piogge e acquazzoni su Alpi e Prealpi, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo lungo l’Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutti i settori, maggiori addensamenti sui settori costieri di Campania, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne con isolate piogge sui rilievi della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata fenomeni in esaurimento con nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.