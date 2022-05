Nuovo studio su steatosi epatica non alcolica e HCC

Uno studio evidenzia una minore sorveglianza e diagnosi in fase iniziale del carcinoma epatocellulare (HCC) nelle persone con steatosi epatica non alcolica

Uno studio pubblicato su Clinical Gastroenterology and Hepatology evidenzia una minore sorveglianza e diagnosi in fase iniziale del carcinoma epatocellulare (HCC) nelle persone con steatosi epatica non alcolica e sopravvivenza più scarsa rispetto ad altre eziologie di HCC.

La misura in cui la steatosi epatica non alcolica (NAFLD) contribuisce alla prevalenza del carcinoma epatocellulare (HCC) nelle pratiche contemporanee e se ci sono differenze eziologiche nella ricezione della sorveglianza, nello stadio del tumore e nella sopravvivenza globale (OS) rimane poco chiaro.

Questo nuovo studio dell’Anderson Cancer Centre in Texas ha avuto l’obiettivo di stimare l’onere dell’HCC correlato alla NAFLD e l’entità delle associazioni con la ricezione della sorveglianza, la presentazione clinica e gli esiti in una coorte di persone che avevano contemporanea presenza di HCC.

“In una precedente analisi del database Medicare Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER), solo il 14% di tutto l’HCC diagnosticato tra il 2004 e il 2009 è stato attribuito alla NAFLD”, spiegano nell’articolo il prof. Mohammad A. Karim, del dipartimento di epidemiologia presso l’MD Anderson Cancer Center dell’Università del Texas a Houston e colleghi. “Tuttavia, il carico di HCC associato alla NAFLD è probabilmente aumentato più di recente, dato il costante aumento del carico di NAFLD nella popolazione generale, in particolare negli stati con una maggiore prevalenza di obesità”.

Con dati limitati disponibili sull’HCC associato a NAFLD in una popolazione più recente, Karim e colleghi hanno identificato 5.098 pazienti con HCC dal database SEER-Medicare tra il 2011 e il 2015 e hanno utilizzato la regressione logistica multivariabile per determinare i fattori correlati con la ricezione della sorveglianza, il rilevamento del tumore in fase iniziale e il trattamento curativo.

Secondo i risultati dello studio, 1.813 pazienti con carcinoma epatocellulare presentavano NAFLD come eziologia più comune nella coorte – che era associata a una minore sorveglianza dell’HCC (OR aggiustato=0,31; IC 95%, 0,23-0,4), rilevamento di HCC allo stadio iniziale inferiore (aOR=0,49; IC 95%, 0,4-0,6) e sopravvivenza globale leggermente peggiore (HR aggiustato=1,2; IC 95%, 1,09 – 1,32), rispetto ai pazienti con carcinoma epatocellulare correlato all’epatite C.

I ricercatori hanno anche condotto un’analisi per sottogruppi NAFLD, che ha mostrato che il miglioramento della sopravvivenza globale era associato a carcinoma epatocellulare allo stadio iniziale, assenza di ascite o encefalopatia epatica, sorveglianza e ricezione di trattamento curativo. Inoltre, hanno notato che i pazienti NAFLD con malattia epatica coesistente avevano maggiori possibilità di avere sorveglianza, rilevamento in fase iniziale, trattamento curativo e sopravvivenza globale migliorata rispetto a quelli senza malattie epatiche coesistenti.

“Il nostro studio mostra che la NAFLD è la principale eziologia dell’HCC tra le persone inserire nel database Medicare negli Stati Uniti”, hanno concluso Karim e colleghi. “Questi risultati sottolineano che la stratificazione del rischio di HCC della NAFLD non cirrotica e il riconoscimento precoce della cirrosi tra i pazienti con NAFLD sono fondamentali per aumentare l’implementazione della sorveglianza e il rilevamento precoce dell’HCC, con conseguente maggiore utilizzo del trattamento curativo e migliore sopravvivenza”.

Karim M.A. et al., Clinical Characteristics and Outcomes of Nonalcoholic Fatty Liver Disease- Associated Hepatocellular Carcinoma In the United States Clin Gastroenterol Hepatol . 2022 Mar 17;S1542-3565(22)00284-1. doi: 10.1016/j.cgh.2022.03.010. leggi