Nasce Dog Smile, il primo social network per gli animali

«Sono cresciuto a Perugia in compagnia dei cani: a casa c’è sempre stata almeno un amico scodinzolante. Quando ero bambino erano i miei compagni di giochi preferiti, oggi sono quella calda e sicura accoglienza dopo il lavoro.» afferma l’ideatore di Dog Smile, Marco Nataloni. «Mi piace pensare di poter creare una community dedicata interamente alla condivisione dei momenti trascorsi insieme ai nostri amici a quattro zampe; si tratta di uno strumento utile per stabilire nuove connessioni e per trovare validi consigli nutrizionali. Allo stesso tempo, è una piattaforma rivolta alle attività del settore per pubblicizzare i propri servizi e prodotti».

Come funziona?

Una volta effettuata la registrazione e aver inserito i dati del cane, si dovrà autorizzare la geolocalizzazione. Dopodiché apparirà una sorta di homepage con le ultime foto caricate dagli utenti. Questa parte, genuinamente social, permette di guardare foto, mettere mi piace e chattare, ma non mancano funzionalità specifiche e dedicate, come quella che consente di trovare l’anima gemella sfruttando la georeferenziazione e quella che consente di ricevere consigli e ricette in base alle caratteristiche del nostro cane. A questo fanno da corollario una ricerca avanzata – con filtri per distanza, taglia e razza – le notifiche archiviabili e la possibilità di condividere il proprio profilo tramite QR Code, inviandolo ai propri contatti.

Il profilo utente

Il profilo utente presenta la classica immagine profilo, una breve descrizione, le storie e le foto pubblicate. Ci sarà inoltre la possibilità di vedere quante persone ci seguono e di tenere un archivio delle chat. I dati inseriti sono modificabili in ogni momento e l’aggiornamento del profilo avviene in maniera immediata grazie all’accesso diretto alla fotocamera del telefono.

Il profilo aziendale

Dog Smile offre anche la possibilità di passare a un profilo aziendale, riconoscibile poi, all’interno della piattaforma, grazie alla dicitura azienda/professionista posta sotto al nome utente. Sarà un modo, per i vari negozi o attività che operano nel settore degli animali, di farsi conoscere e di offrire i loro servizi a un pubblico specializzato.