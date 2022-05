“Le vite degli altri” è il nuovo singolo dei Nolo

Esce, in distribuzione Artist First, “Le vite degli altri“, il nuovo singolo dei Nolo, l’inizio di un nuovo percorso per la band che porta il nome di un noto quartiere di Milano

Esce in distribuzione Artist First, “Le vite degli altri“, il nuovo singolo dei Nolo, l’inizio di un nuovo percorso per la band che porta il nome di un noto quartiere di Milano, un piccolo manifesto generazionale di periferia sulla paura suscitata dal futuro e dalle scelte.

Ci siamo noi, ingabbiati anche nei più semplici problemi, immersi in una città di notte, dove le uniche luci arrivano dalle finestre dei palazzi. Si apre così un ventaglio di vite davanti ai nostri occhi: ci sembrano piccole istantanee di semplicità e perfezione, prive di quegli ostacoli così tanto presenti sulla nostra strada. Da questa metafora nasce il brano. Le finestre possono essere paragonate alle immagini di vite “perfette” rappresentate sui social network, oppure possono sembrare i racconti dei nostri genitori di periodi durante i quali le opportunità future sembravano molte di più e le prospettive più definite. L’impressione è che queste vite continuino ad avanzare, mentre noi ci sentiamo inchiodati al punto di partenza. È una sensazione che ciascuno di noi avrà sicuramente provato in prima persona, e ancora di più la nostra generazione protagonista e responsabile del tempo presente e futuro.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY

https://open.spotify.com/album/24B4HmhLx1LyvmYlNG9CDK?si=qS6REF6sTXybedq-wZdlCw

BIO:

I Nolo nascono fra i banchi di scuola media, Simone Milani e Giulio Milanesi iniziano a suonare assieme, dopo le lezioni, in una piccola sala prove nel loro quartiere a Nord di Milano. Dopo anni di esperienze live nella scena underground meneghina, nel 2020 esce il loro primo album “Drive-in” sotto il nome di “Nolo”, in onore di quel quartiere (North of Loreto) cresciuto e sbocciato proprio come il progetto musicale. L’idea del duo è quella di unire il Cantautorato Italiano, con il mondo sonoro del Pop internazionale, cercando, in ogni brano, una profondità sia testuale che musicale. Il risultato di queste contaminazioni, ha portato la band a calcare palchi sempre più importanti, come quello del Teatro Ariston di Sanremo, dove i Nolo hanno vinto la 34esima edizione di Sanremo Rock.