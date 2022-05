Laurea in fisioterapia online: tutte le novità di uno degli indirizzi più richiesti

Il cambiamento parte sempre dal corpo, dal modo in cui impariamo a gestirlo e prendercene cura.

Il lavoro del fisioterapista, la figura a cui decine di pazienti si affidano per la propria guarigione, è uno dei più gratificanti della carriera medica.

Scegliendo di frequentare un corso di laurea in fisioterapia, si ha la possibilità di trasformare la propria passione in un lavoro, aiutare chi ne ha bisogno e cambiare davvero la vita delle persone.

Chi frequenta online un corso di laurea in fisioterapia a numero aperto, può accedere agli insegnamenti senza dover superare nessun tipo di test.

Tutto quello che viene richiesto è il certificato di diploma, un documento che accerta la formazione dello studente.

Per chi non ha ancora la certificazione, esistono diverse alternative interessanti; come il diploma in un anno, i corsi serali e i percorsi online. Non è mai troppo tardi per iniziare a studiare, soprattutto quando si ha una forte passione.

Chi è il fisioterapista?

Quali sono i compiti affidati ad un fisioterapista? Qual è il suo ruolo all’interno di una struttura ospedaliera / centro di riabilitazione?

Il fisioterapista segue i pazienti nelle fasi di recupero del movimento e rinforzo del muscolo. Il compito di questa importante figura professionale è quello di migliorare le prestazioni motorie/articolari della persona, insistendo su punti strategici.

Il fisioterapista interviene in caso di frattura, quando il corpo ha bisogno di tempo per recuperare la mobilità, e in caso di dolore muscolare o articolare.

Aiuta il paziente a ritrovare la propria stabilità, scegliendo il giusto trattamento in base ai bisogni della persona e alle sue caratteristiche fisiche.

Durante il corso di laurea in fisioterapia, gli studenti vengono formati circa l’utilizzo dei macchinari coinvolti in alcune tecniche fisioterapiche; vengono aiutati a comprendere i pazienti e a porsi nei loro confronti con la giusta attenzione; ricevono insegnamenti importanti per riconoscere le singole patologie e intervenire in modo mirato.

Laurea in fisioterapia: sbocchi lavorativi

La laurea in fisioterapia apre decine di possibilità lavorative diverse, soprattutto considerando il gran numero di pazienti che hanno bisogno di un aiuto.

Il corso di laurea online fornisce un titolo di studio abilitante alla professione, che il laureato avrà la possibilità di svolgere in Italia e in tutti gli Stati europei (Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, recepita con il D. Lgs. 206/2007).

Il fisioterapista neolaureato può scegliere di proporsi come esperto per le principali strutture ospedaliere, sia pubbliche che private.

Allo stesso modo, può trovare una posizione lavorativa soddisfacente all’interno di:

Centri di riabilitazione

Case di cura per anziani

Centri fisioterapici dedicati agli sportivi

Ospedali e strutture private

Il settore sportivo è forse uno dei più ambiti nel mondo della fisioterapia. Aiutare gli sportivi a “rimettersi in pista”, porta con sé un’enorme soddisfazione personale e lavorativa.

I vantaggi del corso di laurea in fisioterapia

Scegliendo di frequentare un corso di laurea in fisioterapia online, sia ha la possibilità di far combaciare impegni personali e passione.

Seguire i corsi a distanza è più rapido rispetto a quanto non lo sia in aula, oltre che più “flessibile”.

I professori sono a disposizione per seguire i giovani laureati passo dopo passo, cercando di fornirgli quante più informazioni possibile.

Un altro vantaggio, sicuramente più importante del previsto, è l’assenza del test d’ingresso. Non dovendo superare nessuna prova, lo studente ha la possibilità di mettersi in gioco fin dal principio, dimostrando a se stesso la propria passione e le proprie abilità.

Perché scegliere fisioterapia

Tutti gli studenti che sentono dentro di sé l’urgenza, il desiderio o la voglia di aiutare il prossimo, dovrebbero considerare la laurea in fisioterapia.

Come un “meccanico dell’uomo”, il fisioterapista offre alle persone una nuova prospettiva di vita, spingendoli a riprendere in mano la situazione e ritrovare la serenità perduta. E’ un lavoro formante e interessante, che merita di essere approfondito nel modo giusto.