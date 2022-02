Come si ottiene il diploma in un anno certificato MIUR

Sempre più persone, in Italia e non solo, si affidano a corsi di studio online per ottenere il diploma in un anno. I vantaggi di questo percorso di studio sono molteplici, e possono accedervi tutti.

La categoria principale di persone che scelgono questa soluzione è composta perlopiù da ex studenti o lavoratori. Questi ottengono così la possibilità di concludere un percorso iniziato in passato e sospeso per motivi di causa maggiore.

Conseguire un diploma certificato MIUR, ovvero dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non è solo gratificante dal punto di vista personale, ma può aprire tantissime strade sia lavorative che per chi vuole continuare gli studi e iscriversi all’Università.

Ma come si fa a diplomarsi in un anno seguendo dei corsi online?

In questo articolo vedremo che cosa è importante sapere se si desidera intraprendere questo tipo di percorso.

Come conseguire il diploma online certificato MIUR

Scegliere di conseguire il diploma online ti permette di chiudere un ciclo di studi anche solo in 12 mesi. Tutto dipende da studente a studente, ma come vedremo, è possibile pianificare al meglio un percorso costruito ad hoc e arrivare al risultato anche soltanto dopo un anno.

La prima cosa da fare, ovviamente, è iscriversi a una piattaforma online, facendo attenzione che si tratti di un diploma certificato MIUR.

Che cosa significa questo? Alla fine dei mesi di studio si terra un esame finale, ma è importante verificare che il titolo conseguito sia valido, e dunque riconosciuto. L’istituto al quale ci si affida deve essere in possesso della presa d’atto del Ministero, così da rilasciare un diploma che sia valido a tutti gli effetti.

In altre parole, l’istituto deve essere dotato di un codice meccanografico assegnato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Una volta verificato questo, basterà procedere con l’iscrizione e cominciare il percorso per conseguire il diploma finale. Va da sé che, per accedere a questo tipo di formazione, è necessario essere in possesso del diploma di terza media.

Diploma online: i vantaggi

Come abbiamo detto in apertura, sono tanti ex studenti o lavoratori che vorrebbero concludere gli studi ma non hanno possibilità di farlo. Un primo vantaggio è proprio questo: grazie al diploma online potrai conseguire il titolo direttamente da casa, strutturando un percorso di studi basato sulle tue esigenze, orari e impegni.

Questa formula garantisce un iter efficace basato sulle esigenze di ognuno. Ogni studente, inoltre, non solo ha a disposizione dispense e materiali utili, ma viene affiancato da un tutor, pronto a rispondere a qualsiasi dubbio o necessità.

Insomma, tutto è volto a ottimizzare i tempi, per strutturare un percorso che offra lo stesso bagaglio culturale di una scuola tradizionale, fondata su 4-5 anni di studio. In questo caso, invece, anche solo dopo un anno lo studente sarà pronto ad affrontare e superare con successo l’esame finale.

Riassumiamo qui quali sono i vantaggi dei corsi online per diploma:

• Ottimizzazione del tempo: stesso risultato della scuola tradizionale, in soli 12 mesi.

• Percorsi didattici su misura: dispense, materiali, tutor. Ogni studente ha a sua disposizione qualsiasi strumento utile alla sua formazione.

• Corsi online specifici: possibilità di intraprendere lezioni individuali e mirate.

• Diploma riconosciuto: il diploma riconosciuto dal MIUR permette di proseguire gli studi e accedere all’Università.