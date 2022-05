“Usciamo Insieme” di Vinci Luglio ha anche un video

Disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di Usciamo Insieme (distr. ADA Music), singolo di debutto della cantautrice siciliana Vinci Luglio

Dopo l’anteprima su Rockon è disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di Usciamo Insieme (distr. ADA Music), singolo di debutto della cantautrice siciliana Vinci Luglio. Il brano è stato prodotto con Luca D’Aversa e Marta Venturini, presso lo Studio Nero (Calcutta, Coez, Emma Marrone, Ghemon, ecc.) a Roma e si è classificato al secondo posto alla trentesima edizione del “Festival Città di Caltanissetta” con Beppe Vessicchio come presidente di giuria.

Per l’artista, questo pezzo è la diapositiva di un momento privato molto preciso. Le situazioni che descrive e le sensazioni che esprime sono tuttavia quanto di più universale ci sia. Fotografa, infatti, quel momento, dopo la fine di una relazione, in cui ci si scopre soli e liberi, con dentro una spudorata voglia di leggerezza. Non c’è spazio per dispiacersi e le delusioni durano quanto un mal di testa da hangover.

Usciamo Insieme rappresenta la mia rinascita. Infatti, la fine di un evento drammatico come il primo lockdown ha coinciso per me con la fine di una relazione molto dolorosa. Con questa canzone ho rimesso insieme i cocci e mi sono in qualche modo ricostruita. C’è un passaggio della canzone che dice ‘voglio solo cantare canzoni al chiaro di luna’. Ecco, lo considero il mio manifesto: chi sono e soprattutto chi voglio essere, quello che voglio adesso dalla mia vita.

(Vinci Luglio)