Conto alla rovescia per il Rally degli Abeti e Abetone

Rally degli Abeti e Abetone: anticipata in calendario di una settimana dalla consueta collocazione di giugno, la gara vede tornare partenza ed arrivo a San Marcello Pistoiese

Dopo gli appuntamenti “tricolori” del Ciocco e dell’Isola d’Elba, la Coppa Rally di VI zona si sposta verso la Montagna Pistoiese, per il Rally degli Abeti e dell’Abetone, che si avvicina ai 40 anni.

Alla gara “moderna”, terzo atto della sesta zona, si affiancherà la 9^ edizione dello “storico”, la quale sarà valida come seconda prova del Trofeo Rally di terza zona e, per la seconda occasione, vi sarà la gara di regolarità sport, disciplina in costante ascesa e di forte interesse anche mediatico.

Il percorso, per la gara della Abeti Racing, anche quest’anno sarà ricavato dalla tradizione: rispetto al 2021 cambia qualche dettaglio, ma certamente in meglio: la sede di partenza/arrivo tornerà a San Marcello Pistoiese, nella centrale Piazza Matteotti (non utilizzata nel 2021 per il rispetto dei protocolli sanitari), ma soprattutto torna pure la celebre prova “Torri”, lo scorso anno non disputata per problemi con il rifacimento del fondo stradale, adesso ripristinato al meglio.

Otto le “piesse” in programma, 68,860 i chilometri competitivi su un tracciato lungo invece 250,740. Tutta in un giorno, la gara, partirà domenica 29 maggio alle ore 08,01 per chiudersi alle 18,00. Oltre alla “Torri” (Km. 8,46), vi saranno le prove di “Lizzano” (Km 9,900) e di “Piteglio” (Km 9,470). Il service area sarà nella consueta location di Campo Tizzoro, mentre i riordinamenti saranno tre, tutti in Piazza della Stazione a Maresca.

La gara sarà valida anche quale seconda prova del Campionato sociale ACI Pistoia-Memorial Roberto Misseri.

Iscrizioni ifino al 18 maggio. Tutte le informazioni disponibili su www.abetiracing.it