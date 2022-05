Previsioni meteo 11 maggio 2022: caldo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 11 maggio 2022: fase di tempo stabile sull’Italia con la rimonta anticiclonica e primo assaggio d’estate

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia dopo una lunga fase di piogge e temporali per il transito di un treno di perturbazioni. Già dalla giornata di ieri il tempo è in graduale miglioramento sulla nostra Penisola, grazie a un campo di alta pressione che sta iniziando ad abbracciare l’Italia.

Nella giornata di oggi l’alta pressione si rinforzerà ulteriormente sulle nostre regioni, e anche le temperature inizieranno a salire superando i +25°C al Nord e al Centro, per un primo assaggio di estate. Saranno possibili solo rovesci di stampo pomeridiano sui rilievi di Basilicata e Calabria.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo poche variazioni, con tempo stabile e piogge di stampo pomeridiano confinate solo sull’arco alpino. Venerdì il fine settimana inizierà con cieli più nuvolosi sulle regioni settentrionali e il rischio di piogge su Alpi, Prealpi e nel pomeriggio anche sulle zone di pianura. Bel tempo, invece, al Centro e al Sud.

Intanto per oggi, mercoledì 11 maggio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino con piogge e acquazzoni sparsi, asciutto altrove con cieli per lo più soleggiati. In serata residue piogge sui settori alpini, asciutto altrove con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento lungo l’Appennino con piogge sparse, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con qualche nube in Appennino, nuvolosità bassa sulle coste tirreniche e sereno altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana condizioni di tempo stabile nella mattinata con ampie schiarite su coste e zone interne; nubi in aumento al pomeriggio sui settori interni, sole prevalente lungo la costa. Condizioni di tempo stabile nelle ore serali con ampie schiarite su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e temporali sparsi specie sulle zone interne, ampi spazi dei sereno sui settori adriatici. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con ampie schiarite in arrivo su tutte le regioni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Calabria tempo asciutto in mattinata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio locali piogge e temporali interesseranno i rilievi e i settori settentrionali della regione. Fenomeni in esaurimento nella serata su tutto il territorio.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.