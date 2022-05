La rabbia di Scianni esplode come una “Miccia”: il nuovo singolo prodotto da Molla per Troppo Records/Universal Music Italia

Fuori Miccia nuovo singolo di Scianni: un pop cantautorale incalzante per esprimere la delusione e la rabbia del giovane songwriter dopo la perdita di un amore. Il brano è prodotto da Molla per Troppo Records con la distribuzione di Universal Music Italia.

“È la classica storia d’amore o forse solamente da una parte, quella storia andata ormai. È davvero complicato digerire una perdita , soprattutto se importante , quando ti senti in paradiso e un secondo dopo sprofondi nelle più grandi fosse. E allora che cosa rimane? Ti rimane di far esplodere la rabbia, Di far esplodere la delusione, l’orgoglio, di far esplodere i ricordi, far esplodere le urla e vorresti dire un milione di cose. Alla fine non ti resta che bruciare tutte le foto e lasciare vuote tutte le cornici e al posto della bocca c’è solo una miccia che tanto se esplode non serve neanche più parlare e avere delle risposte” – Scianni.

CREDITS BRANO

Testo e musica: Alessandro Sciannimanico (SCIANNI)

Produzione: Luca Giura (MOLLA)

Studio di registrazione : AM RECORDS , Bari.

Copertina, canvas : Federico Fabi (Studio Lazaro)

Scianni è Alessandro Sciannimanico, di origini baresi e di stanza a Roma. Inizia a suonare la chitarra all’età di 13 anni e successivamente il basso. Dopo alcune piccole esperienze nel mondo della musica nel 2021 comincia un nuovo percorso per Troppo Records e distribuzione Universal Music con la produzione di Molla.

Strano, introverso, diffidente, lunatico, Scianni ama scoprirsi solo con la sua musica in cui ha trovato la salvezza insieme alla nuova vita nella Capitale.

“Vivo in una stanza nera piena di poster che parlano di sogni e speranze”.