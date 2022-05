Fibrosi cistica: in Italia rimborsato Kaftrio con ivacaftor

Fibrosi cistica: rimborsabilità dell’estensione d’indicazione di Kaftrio 75 mg/50 mg/100 mg (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) in regime di associazione con ivacaftor 150 mg

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la rimborsabilità dell’estensione d’indicazione di Kaftrio 75 mg/50 mg/100 mg (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) in regime di associazione con ivacaftor 150 mg. Il regime in triplice combinazione è ora rimborsabile per i pazienti affetti da Fibrosi Cistica (FC) di età pari o superiore a 12 anni che presentano almeno una mutazione F508del nel gene regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR).

“A partire da oggi un numero sempre maggiore di pazienti italiani potrà beneficiare di una terapia modulatrice della proteina CFTR in grado di agire sulle cause all’origine della Fibrosi Cistica e con il potenziale di rivoluzionare il trattamento della malattia”, ha dichiarato Federico Viganò, Country Manager per Italia e Grecia di Vertex Pharmaceuticals. “Grazie all’accordo per la rimborsabilità in Italia del nostro portfolio di farmaci per la Fibrosi Cistica sottoscritto con AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) a luglio 2021, ai pazienti eleggibili sarà garantito l’accesso a queste terapie”.

Kaftrio (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) in un regime di associazione con ivacaftor è rimborsabile in Italia da luglio 2021 per i pazienti affetti da FC di età pari o superiore a 12 anni che presentano una copia della mutazione F508del e una mutazione di funzione minima nel gene regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) o che sono omozigoti per la mutazione F508del. I farmaci per la FC di Vertex sono rimborsati in oltre 30 Paesi in tutto il mondo, inclusi Australia, Francia, Germania, Repubblica d’Irlanda, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti.