Cjay Barkley online con “Story III”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale il nuovo singolo di CJAY BARKLEY, “Story III (The Trilogy Of My Story)”

Il singolo “Story III (The Trilogy Of My Story)” è la terza storia di Cjay in formato musicale. Il testo racconta un’esperienza vissuta in prima persona e cerca di dare una motivazione a tutte le persone che hanno vissuto una situazione simile alla sua.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Mi sentivo in dovere di comporre questo brano per me stesso, per ciò che vivo nella quotidianità, per le false amicizie, il falso amore ma soprattutto per le difficoltà causate dagli altri e quelle che la vita ci pone davanti. Scritto in un momento di riflessione sulla mia vita e rappresentando la mia storia, l’ho intitolata Story III (The Trilogy Of My Story), che sussegue Story I e Story II.”

Il videoclip di “Story III (The Trilogy Of My Story)” è un video molto semplice, di grande rilevanza è la scena allo specchio nella quale si cerca di far capire allo spettatore che il protagonista sta raccontando a se stesso la propria storia, motivandosi e incoraggiandosi da solo.

Biografia

Lorenzo, in arte Cjay Barkley, nato a Bologna nel 2005 è un cantautore rap. Appassionato dalla musica fin da bambino, cantava le sue canzoni preferite su registratori trovati in giro per casa. Sin dall’età di 7 anni, grazie ai suoi genitori, ascolta vari artisti della scena rap internazionale e così si appassiona al genere. Le prime registrazioni professionali cominciano a fine 2020 per continuare nel 2021 con le prime uscite su piattaforme quali Spotify. Nell’agosto dello stesso anno inizia la collaborazione con due produttori americani insieme ai quali registra una traccia che lo porta ad avere un piccolo pubblico sparso per gli Stati Uniti.