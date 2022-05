Scuola Nazionale di formazione AVIS: iscrizioni aperte

Fino al 3 luglio sarà possibile inviare le candidature per partecipare all’8ª edizione della Scuola Nazionale di formazione AVIS

Fino al 3 luglio sarà possibile inviare le domande per partecipare all’8ª edizione della “Scuola Nazionale di formazione AVIS” che la nostra associazione organizza insieme alla Fondazione Campus.

Il progetto è rivolto a tutti gli associati (fino a un massimo di 20) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore che non abbiano compiuto 45 anni al momento della presentazione della candidatura. Si svolgerà, come di consueto, in collaborazione con Kedrion Biopharma e le lezioni saranno ospitate nella Biblioteca dell’Associazione Politeia – Centro per la ricerca e la formazione in Politica ed etica, all’interno dell’Università Statale di Milano. L’obiettivo della Scuola è quello di implementare la consapevolezza e la sensibilità dei partecipanti su temi come la gestione manageriale del mondo non profit, le relazioni pubbliche e istituzionali, nonché le questioni legate al mondo di AVIS e dei modelli del sistema sangue in Europa.

Tre i moduli dell’edizione 2022:

Etica, politica, mercato (21 e 22 ottobre)

Organizzazione e gestione del non profit (18 e 19 novembre)

Relazioni pubbliche e comunicazione nel non profit (16 e 17 dicembre)

La selezione verrà effettuata dalla Fondazione Campus secondo le modalità indicate nel bando consultabile a questo link.

Le candidature dovranno essere inviate dalla sede di appartenenza all’indirizzo selezioneavis@fondazionecampus.it accompagnate, pena l’esclusione, da una breve nota con le referenze associative del candidato da parte del presidente.