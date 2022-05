“Cell block 99: Nessuno può fermarmi” su Rai Movie, la trama

“Cell block 99: Nessuno può fermarmi” in prima visione tv su Rai Movie: ecco la trama del film drammatico con Vince Vaughn

La prima serata di Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) propone, alle 21.10 in prima visione, “Cell block 99: Nessuno può fermarmi”, un film diretto da S. Craig Zahler con Vince Vaughn.

Bradley Thomas, ex pugile, conduce una vita sull’orlo della miseria. Quando perde il suo lavoro come meccanico e il suo matrimonio sembra non avere più speranze, comincia a lavorare per un vecchio amico come corriere della droga. La nuova occupazione lo porta un giorno nel bel mezzo di uno scontro a fuoco tra un gruppo di agenti di polizia e i suoi stessi spietati alleati. Sarà così che si ritroverà in carcere, un luogo destinato a trasformarsi presto in un campo di battaglia selvaggia.

Completano il cast Jennifer Carpenter, Don Johnson, Udo Kier, Geno Segers, Victor Almanzar, Marc Blucas, Dion Mucciacito e Tom Guiry. Il film è stato presentato fuori concorso alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.