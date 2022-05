Maria Pia Michelini in libreria con “Baffo Folletto”

Prima uscita NPS Edizioni del 2022: “Baffo folletto, ogni storia un dispetto”, libro per bambini scritto da Maria Pia Michelini e illustrato da Silvia Talassi

Dinamicità, energia, vitalità, questi i valori a cui si è ispirata la scrittrice lucchese Maria Pia Michelini per progettare il suo nuovo libro: “Baffo folletto, ogni storia un dispetto”, edito da NPS Edizioni (8 euro).

Il volume racchiude sei racconti brevi e filastrocche per bambini, utili anche a genitori e a insegnanti, per meglio comprendere l’universo infantile. Sei storie dedicate a streghe e folletti della Lucchesia, creature fantastiche che affascinano i giovani lettori, tutte scelte per il loro legame con il movimento: la Brazzilla infatti salta, il Rigoletto rotola, il Biscio bimbin striscia, Giosalpino si trasforma. Creature magiche e strabilianti, proprio come i bambini.

Originaria di Lucca, Maria Pia Michelini si è sempre dedicata al mondo dei piccoli, nell’assistenza domiciliare ai bambini diversamente abili e a quelli che ora accoglie ogni mattina nella Scuola dell’Infanzia, attratta dall’unicità di ciascun alunno, anche nelle sfide più ardue di chi è più delicato o più ribelle.

«Nelle streghe e nei folletti, protagonisti dei miei racconti, ho ritrovato l’esigenza primaria dei bambini l’elemento essenziale per il loro sviluppo armonico: il movimento» dichiara l’autrice. «Ho voluto dare spazio a questa forza vitale, anche tra le righe di un libro, che nell’immaginario collettivo rimanda a un corpo fermo e attento alla lettura. Anche questa diventa più facile, se prima ci siamo nutriti di dinamicità. Non per un sano sfogo, ma per stimolare l’attivazione di un viavai di connessioni che rimettono in ordine il nostro sé. Provare per credere!»

Il libro è corredato da disegni in bianco e nero realizzati dall’illustratrice Silvia Talassi, che i bambini possono divertirsi a colorare.

“Baffo folletto, ogni storia un dispetto” è ordinabile sul sito NPS Edizioni, e sarà disponibile in libreria e sugli store di libri.