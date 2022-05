L’alta moda di Nino Lettieri conquista Cuba

Nino Lettieri a Cuba ha presentato la sua collezione nei prestigiosi “Sanremo Music Awards” all’Hotel Nacional dell’Habana

Cinque giorni dedicati alla Musica, la Moda e la Gastronomia, con il Sanremo Music Awards, hanno dato la possibilità allo stilista Nino Lettieri di presentare la sua favolosa collezione di Alta Moda.

Nino è salito in cattedra dimostrando come la moda italiana è ancora la “Signora” indiscussa; La sfilata è iniziata con “il colore”, splendidi abiti stampati con dei quadri realizzati a mano per poi passare al suo classico Black and White, quattro incredibili abiti realizzati a mò di sculture, perfettamente inguainati sui corpi delle modelle.

Nino Lettieri con il “Sanremo Music Awards” si è aperto il mercato dell’America Latina perché Cuba rappresenta un “ponte culturale” che arriva su tutto il territorio americano.

Ma Nino ormai sono anni che punta in alto e riesce sempre a sorprenderci con l’organza, il satin, il mikado, il taffettà, lo chiffon che si alternano sia nelle stampe, disegnate dallo stilista, che nelle creazioni uniche, cangianti e mutevoli nei colori.

Nino Lettieri nel 2021 vince per la seconda volta l’Oscar della Moda, che gli viene consegnato a Firenze, nel palazzo della Fondazione Zeffirelli.

Lui stesso così ne parla: “Quando Steven ( il Patron) mi ha chiamato dicendo che aveva piacere di consegnarmi un ulteriore Oscar per ripremiarmi in occasione dei venticinque anni di carriera nell’alta moda, è stato per me un grandissimo piacere ed onore. L’evento si è tenuto in una cornice meravigliosa come quella del Palazzo della Fondazione Zeffirelli in Firenze. E’ una location magica dove ho avuto il piacere di trascorrere una serata all’insegna dell’arte, della moda e della cultura”.

Nino Lettieri dimora nella storica città di Pompei, dove sorge l’atelier che realizza abiti su misura, un team formato da esperti sotto la direzione artistica del noto stilista di Altaroma Altamoda Nino Lettieri, eccellenza italiana nel mondo.

I personaggi che cercano un abito esclusivo e soprattutto altamente personalizzato possono rivolgersi a Nino Lettieri; Abiti realizzati con i migliori tessuti e ricami eseguiti a mano tutto rigorosamente MADE IN ITALY.

Amato da numerose attrici e personaggi dello Star System, Nino Lettieri può dar vita all’abito stupendo che rispecchia in pieno le vostre idee ed i vostri sogni…basta saper comunicare con lui…e lui nell’arte della comunicazione è sicuramente il N° 1.

A Cuba Nino oltre a mostrare la sua Arte modaiola ha saputo ben integrarsi con l’ambiente culturale cubano, intrecciando rapporti e cementando relazioni con tutti; Una comunicazione la sua che va oltre il rapporto sartoriale del capo, la sua figura umana e professionale traspare quando parla con la gente, con il suo pubblico che ama le sue creazioni…insomma Nino oltre alla moda ha esportato l’italianità buona, quella che da sempre ha caratterizzato il nostro Bel Paese e che non farà mai morire il “Made in Italy”.

Ma per un grande evento c’è bisogno di un Team…e Nino si è saputo circondare da Amici e collaboratori a Cuba, come il Regista Moda Giuseppe Racioppi, il Regista dei grandi eventi moda in Italia e nel mondo.

Racioppi poi è anche il Regista ufficiale del Sanremo Music Awards e segue tutti gli eventi moda legati alla manifestazione che gira il mondo dal 2001.