Astellas PRO è il nuovo portale per i medici

Astellas PRO è una piattaforma web attiva da pochi mesi dedicata all’informazione dei professionisti della sanità. Le caratteristiche che la contraddistinguono sono: velocità, agilità e contenuti a valore aggiunto. Sviluppato dalla casa farmaceutica Astellas, questo portale medico è ricco di contenuti e consente di accedere a materiale di aggiornamento scientifico, podcast di approfondimento, eventi educazionali e altro materiale di supporto alla professione medica.

Le aree terapeutiche a cui è dedicata la piattaforma sono tre: ematologia, oncologia della prostata e trapianti, che si sviluppano per macrocategorie trasversali e multidisciplinari.

Giuseppe Maduri, Amministratore Delegato di Astellas Pharma ha commentato: “In linea con la nostra filosofia aziendale, che ci vede costantemente impegnati nel fornire un reale valore aggiunto a Medici e Pazienti, Astellas Italia integra un ulteriore canale di comunicazione dedicato ai professionisti della Sanità in Italia. Astellas PRO è un nuovo portale riservato ai Medici, caratterizzato da contenuti di approfondimento aggiornati e di facile fruizione.”

Ogni specialista può accedere a contenuti dedicati alla propria area di competenza. Sulla piattaforma sono già presenti oltre 50 podcast, slidekit, eventi “live” e on “demand” e altro materiale informativo di prodotto e patologia che viene aggiornato regolarmente.

Astellas-PRO contiene sia materiale scientifico che materiale informativo di prodotto ben distinguibili tra loro grazie anche a una grafica e colori appropriati.

Su Astellas-PRO è possibile registrarsi a Webinar LIVE; nel portale sono facilmente distinguibili e cliccabili le aree dedicate ad attività ed eventi, quella dei contenuti e la voce per la richiesta informazioni medico-scientifiche in cui è possibile specificare il tipo di informazione richiesta se si preferisce essere ricontattati telefonicamente, direttamente in ambulatorio o via mail.

Ad esempio, in ambito di oncologia sono al momento attivi contenuti informativi che spaziano dalla gestione del paziente oncologico in epoca Covid-19, alla nutrizione in oncologia , la gestione multidisciplinare del paziente oncologico, l’intelligenza artificiale come supporto alla diagnostica dei tumori a problematiche più specifiche del paziente con tumore prostatico come la salute dell’osso, aspetti psicologici che accompagnano il paziente con questa forma tumorale, terapie iniziali e nel follow up e risultati di importanti studi clinici.

I contenuti delle aree terapeutiche ematologia e trapianti sono costruiti in modo analogo.

Gli audio che compongono i podcast sono tenuti da esperti del settore quindi oncologi, ematologi, nefrologi, psicologi etc il tutto accompagnato da accurati riferimenti bibliografici. Non mancano podcast esplicativi su dosaggio, caratteristiche specifiche, sicurezza e tollerabilità di alcuni farmaci prodotti dall’azienda sempre realizzati da medici specialisti.

Per entrare nel portale ed iscriversi basta cliccare sul seguente link: www.astellas-pro.com (clicca qui)