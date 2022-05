Su Rai 3 nuova puntata di “Che ci faccio qui”

In prima serata su Rai 3 “Che ci faccio qui” racconta “Oltre la notte”: il racconto di un designer costretto su una sedia a rotelle e della tempesta Vaia

Domenico Iannacone conduce “Che ci faccio qui”, in onda sabato 7 maggio alle 21.45 su Rai 3. È l’ottobre del 2018 quando la tempesta Vaia si abbatte con violenza sulle Dolomiti orientali. Un’intera area viene devastata: quattordici milioni di tronchi giacciono al suolo, tra questi i preziosi abeti rossi della Val di Fiemme. Domenico Iannacone racconta la storia di un imprenditore, Fabio Ognibeni, a capo di un’azienda che produce tavole armoniche per pianoforti e altri strumenti musicali.

Senza il legno di risonanza la sua attività non potrebbe sopravvivere, per questo la sua missione è ora quella di salvare più tronchi possibili dalla decomposizione. “Oltre la notte” è anche il racconto di un designer costretto su una sedia a rotelle a causa di un incidente stradale. Danilo Ragona recupera carrozzine destinate alla rottamazione per creare modelli su misura per persone con disabilità. Un esempio di economia circolare in grado di aiutare gli altri. Il viaggio si conclude con la testimonianza intima e poetica di Pierpaolo Martino, un uomo con sindrome di Down la cui dedizione verso la madre, malata di Alzheimer, aveva commosso tutti. Ora che lei non c’è più, cosa ne è stato di lui?