Alga spirulina e mandorle conquistano gli italiani a dieta

Gli italiani e la dieta: boom di acquisti di alga spirulina tra i prodotti o degli ingredienti più venduti in supermercati e ipermercati italiani

La decima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy stila la classifica dei prodotti o degli ingredienti più venduti in supermercati e ipermercati italiani e che i consumatori giudicano tra quelli ‘benefici’ per la salute.

In questo settore la mandorla si conferma regina per giro d’affari: nell’arco di un anno le vendite di mandorle e di prodotti che le contengono e che le evidenziano in etichetta, e sono ben 1.191 prodotti, hanno raggiunto i 359 milioni di euro, con una crescita pari al +7,3%. A seguire si piazza, con una avanzata che sembra inarrestabile, l’avocado, sia intero che come ingrediente in etichetta, con un +34,6% di vendite per un valore che sfiora quota 16 milioni di euro.

Positivo anche il trend della famiglia dei semi (+8,2%), che consolida la forte crescita registrata negli anni precedenti e tra cui spiccano la performance dei semi di sesamo (+19,2%) e la new entry: la canapa (+22,0%), in crescita in particolare tra gli infusi e con una domanda molto positiva.

Sul fronte opposto è sempre negativo il trend delle vendite di dolcificanti (-5,1%) e dei cosiddetti ‘superfood’ che nel complesso segnano un -10,4%, ma che registrano anche una fortissima crescita per l’alga spirulina (+63,2%) e buoni risultati di matcha (+11,5%) e di açai (+12,4%).

Gli italiani quando devono comprare i prodotti alimentari si mostrano attenti ad acquistare quelli che in etichetta si dichiarano ricchi di fibre, zinco, magnesio, proteine, vitamine, omega-3 e fermenti lattici.

Ecco allora spiegato il grande successo della spirulina, un‘alga ricca di proteine e amminoacidi essenziali, ma anche di acidi grassi, omega 3 e omega 6, vitamine e minerali. Quest’alga rientra nella composizione di molti integratori alimentari, che possono essere utilizzati per sopperire a determinate carenze in individui che adottano particolari regimi alimentari, come, ad esempio, i soggetti che seguono una dieta vegana.

Gli integratori di spirulina, inoltre, possono essere utilizzati anche come adiuvanti nelle diete dimagranti: se assunta prima dei pasti, sembra che la spirulina sia in grado di anticipare l’insorgenza del senso di sazietà.