Parkinson: rischio minore negli anziani con l’uso di statine

Pazienti anziani, dopo aver assunto statine per 6 anni, mostravano un rischio di sviluppare parkinsonismo inferiore del 16%

Secondo quanto riportato in uno studio pubblicato su “Neurology”, pazienti anziani – dopo aver assunto statine per 6 anni – mostravano un rischio di sviluppare parkinsonismo inferiore del 16% rispetto a soggetti non trattati con statine.

I ricercatori, guidati da Shahram Oveisgharan, docente di scienze neurologiche al Rush Medical College di Chicago, hanno valutato 2.841 persone (età media: 76 anni) che non avevano parkinsonismo, 936 delle quali stavano assumendo statine.

Oveisgharan e colleghi hanno monitorato i partecipanti ogni anno per una media di 6 anni con lo scopo di controllare l’uso di statine e i segni di parkinsonismo.

Alla conclusione dello studio, 1.432 persone (50%) avevano sviluppato segni di parkinsonismo. Dei 936 che stavano assumendo statine, 418 persone (45%) avevano sviluppato parkinsonismo rispetto a 1.014 su 1.905 (53%) che non stavano assumendo statine.

Ridotta probabilità di aterosclerosi cerebrale

«I nostri risultati suggeriscono che le persone che usano le statine possono avere un minor rischio di parkinsonismo e ciò può essere in parte causato dall’effetto protettivo che le statine possono avere sulle arterie del cervello» ha dichiarato Oveisgharan in un comunicato stampa dell’American Academy of Neurology (AAN).

«I nostri risultati sono entusiasmanti perché i disturbi di movimento negli anziani che rientrano sotto l’ombrello del parkinsonismo sono comuni, spesso debilitanti e generalmente incurabili» ha sottolineato.

Inoltre, circa il 79% dei partecipanti in trattamento con statine assumeva dosi moderate o ad alta intensità. Quelli che assumevano dosi ad alta intensità avevano un rischio inferiore del 7% di sviluppare parkinsonismo rispetto a quelli che assumevano dosi a bassa intensità.

I ricercatori hanno anche fatto notare che 1.044 partecipanti sono deceduti durante lo studio e l’esame post-mortem del cervello ha rivelato come coloro che assumevano statine avessero una probabilità inferiore del 37% di presentare aterosclerosi rispetto ai soggetti che non avevano assunto statine.

I messaggi-chiave dello studio

«Sono necessarie ulteriori ricerche, ma le statine potrebbero essere un’opzione terapeutica in futuro per aiutare a ridurre gli effetti del parkinsonismo nella popolazione generale degli anziani, non soltanto nelle persone con alti livelli sierici di colesterolo o che sono a rischio di ictus» ha detto Oveisgharan.

«Quanto meno, il nostro studio suggerisce che le scansioni cerebrali o i test vascolari possono essere utili per gli anziani che mostrano segni di parkinsonismo ma non hanno i classici segni della malattia di Parkinson o non rispondono ai farmaci per questa patologia».

Riferimento:

Oveisgharan S, Yu L, Barnes LL, et al. Association of Statins With Cerebral Atherosclerosis and Incident Parkinsonism in Older Adults. Neurology. 2022 Mar 23. doi: 10.1212/WNL.0000000000200182. [Epub ahead of print] Link