“Love and Money” in scena al Teatro di Documenti

Dal 6 all’8 maggio lo spettacolo “Love and Money” di Dennis Kelly, con la regia di Saverio Giuseppe Paoletta, in scena al Teatro di Documenti

Andrà in scena i prossimi 6, 7 e 8 maggio al Teatro di Documenti di Testaccio la pièce teatrale “Love and Money” di Dennis Kelly, con la regia di Saverio Giuseppe Paoletta, nella sua triplice veste di regista, produttore ed attore, e la produzione di Associazione Universarte.

Nove gli interpreti totali, che si alterneranno sul palco con i due protagonisti Valentina Carrino (Jess) e Saverio Giuseppe Paoletta (David): Daniela Bianchi (Madre); Barbara Gobbi (Dottoressa); Silvia Grassi (Val); Mario Ive (Padre); Alessandro Massacci (Paul); Roberto Pesaresi (Duncan); Alessia Sala (Debbie).

In una scenografia minimale si susseguiranno sul palco sette scene differenti, come veri e propri atti, nelle quali gli attori si alterneranno sul palco per raccontare la vita di una coppia sposata che viene irrimediabilmente sconvolta dalla crisi economica.

David e Jess dovranno fare i conti con la crisi che si abbatte sulla loro famiglia e con i debiti contratti da Jess per le sue spese compulsive. L’incapacità di affrontare l’insicurezza economica derivante dalla concatenatura degli eventi, porterà la donna a togliersi la vita, che vedrà come unica, tragica, via di uscita. David, dal canto suo, convivrà con i sensi di colpa per non essere riuscito ad evitare il triste epilogo ed in qualche maniera averlo, addirittura, favorito.

Il quadro di una umanità incapace di vivere al di fuori di modelli consumistici alienanti e completato dai genitori della moglie, dalla cinica e repressa capoufficio del marito e dal suo servile aiutante, da una giovane aspirante attrice pronta a tutto e da un impresario teatrale dalla vita desolata e disperata. Si delinea così la rappresentazione inequivocabile del vuoto di umanità e di amore in cui la crisi economica e, ancora di più, un modello culturale e materiale disumanizzante, hanno gettato le nostre esistenze.

Come si legge dalle note di regia di Saverio Giuseppe Paoletta: “Il testo si presenta senza una reale ambientazione comune, e l’effetto di spaesamento e accresciuto da una alterazione dell’ordine temporale: la prima scena è in realtà l’ultima nella successione logica degli eventi, e ad essa seguono eventi non in ordine causale. Inoltre, alcuni personaggi non hanno alcuna apparente connessione con i protagonisti della storia, ossia con la coppia David e Jess.

L’opera si presenta quindi come un affresco sociale frastagliato, un insieme di scene di per sé concluse, ma dal fragile collegamento: si chiede la partecipazione creativa degli spettatori, la loro azione di ricostruzione di una narrazione volutamente de-costruita.

E, in ultima analisi, si chiede l’immedesimazione degli spettatori nella situazione, nella condizione di frantumazione dell’io propria della contemporanea società consumistica.

Tale identificazione sarà favorita da una messa in scena immersiva, con il pubblico che circonda a stretto contatto gli attori, e dunque con la mancanza della distanza che il palco crea con platea.”

I diritti dell’opera LOVE AND MONEY di Dennis Kelly sono concessi da Casarotto Ramsay & Associates, Londra, in collaborazione con Zachar International, Milano – Traduttore in Italiano: Gian Maria Cervo

Love and Money

Teatro di Documenti Via Nicola Zabaglia 42

Venerdì 6 e Sabato 7 Maggio, ore 20:45 – Domenica 8 Maggio ore 17:30

Info e biglietti: tel. 06 455 485 78 – 328.8475891 teatrodidocumenti@libero.it