Covid: aspirina riduce mortalità dei pazienti ospedalizzati

L’uso precoce di aspirina riduce il rischio di mortalità nei pazienti ospedalizzati per Covid secondo uno studio pubblicato su “JAMA Network Open”

Tra i pazienti ospedalizzati con COVID-19 moderato, quelli che hanno ricevuto l’aspirina il primo giorno di ospedalizzazione hanno un rischio significativamente più basso di mortalità a 28 giorni rispetto a quelli che non l’hanno assunta, secondo un recente studio di coorte osservazionale pubblicato su “JAMA Network Open”.

I risultati sono coerenti con precedenti studi osservazionali, scrivono gli autori, guidati da Jonathan H. Chow, professore associato di Anestesiologia e Terapia intensiva presso la George Washington University School of Medicine and Health Sciences, a Washington (USA).

«Questo è il nostro terzo studio e il culmine di 15 mesi di lavoro sull’uso dell’aspirina nei pazienti ospedalizzati con COVID-19» ha detto Chow in un comunicato stampa. «Continuiamo a scoprire che l’uso di aspirina è associato a risultati migliori e tassi più bassi di morte nei pazienti ospedalizzati. Inoltre, è a basso costo e prontamente disponibile, il che è importante in alcune parti del mondo in cui terapie più costose potrebbero non essere così accessibili».

Ampio studio di coorte osservazionale multicentrico

L’attuale ricerca è il più grande studio di coorte realizzato fino ad oggi per valutare l’impatto dell’uso precoce dell’aspirina in pazienti ospedalizzati con COVID-19 moderato. L’analisi ha incluso 112.269 adulti che sono stati arruolati dal 1 ° gennaio 2020 al 10 settembre 2021, in 64 strutture sanitarie statunitensi che partecipano alla “National COVID Cohort Collaborative” dell’NIH.

L’età mediana dei pazienti era di 63 anni. La maggior parte di questi (52,7%) erano caucasici; Il 16,1% erano afroamericani, il 3,8% erano asiatici, il 5% erano di un’altra etnia e il 22,4% aveva un’etnia non nota.

Il tasso complessivo di mortalità ospedaliera era del 10,9%, riportano i ricercatori. Dopo ponderazione del trattamento per probabilità inversa, Chow e colleghi riferiscono che il tasso di mortalità ospedaliera a 28 giorni era del 10,2% tra i pazienti che avevano ricevuto aspirina il primo giorno di ospedalizzazione rispetto all’11,8% tra coloro che non avevano ricevuto aspirina in fase precoce (OR = 0,85; IC 95%, 0,79-0,92).

Inoltre, c’era un tasso significativamente più basso di embolia polmonare – ma non di trombosi venosa profonda – nei pazienti che avevano ricevuto aspirina in fase precoce rispetto a quelli che non l’avevano ricevuta (1% vs 1,4%; OR = 0,71; IC 95%, 0,56-0,9).

Maggiore beneficio negli over 60 e nei pazienti con comorbilità

I pazienti che hanno particolarmente beneficiato dell’uso precoce di aspirina includevano quelli di età superiore ai 60 anni (61-80 anni: OR = 0,79; IC 95%, 0,72-0,87; > 80 anni: OR = 0,79; IC 95%, 0,69-0,91) e quelli con comorbilità (6,4% vs 9,2%).

I ricercatori hanno anche valutato se l’uso di aspirina aumentasse il rischio di complicanze emorragiche. Hanno scoperto che i pazienti che avevano ricevuto aspirina in fase precoce non avevano tassi più elevati di emorragia gastrointestinale (0,8% vs 0,7%), emorragia cerebrale (0,6% vs 0,4%) o trasfusione di sangue (2,7% vs 2,3%).

Inoltre, secondo Chow e colleghi, un endpoint composito di complicanze emorragiche non era più prevalente nel gruppo trattato con aspirina in fase precoce (3,7% vs 3,2%).

«Sebbene il composito di complicanze emorragiche non fosse significativamente più alto nel gruppo aspirina precoce, i rischi dell’assunzione di questo farmaco devono essere attentamente valutati prima del trattamento» scrivono.

«Per confermare i nostri risultati» aggiungono I ricercatori «è necessario uno studio clinico controllato randomizzato in una popolazione di pazienti diversificata con condizioni ad alto rischio, in quanto il nostro studio non può stabilire in modo definitivo il nesso di causalità».

Riferimento:

Chow JH, Rahnavard A, Gomberg-Maitland M, et al. Association of Early Aspirin Use With In-Hospital Mortality in Patients With Moderate COVID-19. JAMA Netw Open. 2022;5(3):e223890. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.3890. Link