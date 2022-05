In prima e seconda serata su Rai 4 “Parasite” e “Memories of Murder”: la trama dei film omaggio a Bong Joon-ho

Giovedì 5 maggio Rai 4 vuole rendere omaggio a Bong Joon-ho, un grande autore di cinema contemporaneo con una serata completamente dedicata a lui: alle 21.20 si parte con il film premio Oscar “Parasite”. Ki-woo, primogenito della famiglia proletaria Kim, si finge studente universitario per dare lezioni di inglese a Dahye, figlia adolescente della facoltosa famiglia Park. Il piano funziona e Ki-woo riesce anche a far assumere sua sorella dalla signora Park, per praticare l’arteterapia con l’irrequieto figlioletto Da-song. Seguono le assunzioni del padre come autista e della madre come nuova domestica. Le cose sembrano finalmente girare per il verso giusto per la famiglia Kim, ma quando i Park si assentano per un weekend e i Kim decidono di festeggiare proprio nella lussuosa abitazione dei loro datori di lavoro, qualcosa cambia per sempre la vita di entrambe le famiglie.

Palma d’Oro 72ª edizione del Festival di Cannes, dove un film sudcoreano non si era mai aggiudicato prima questo riconoscimento, e vincitore di ben quattro Oscar, tra cui miglior film e miglior regia, Parasite è una lucida riflessione sulla lotta di classe, che il regista riesce ad elaborare in chiave grottesca e con audaci risvolti thriller. Con i suoi 225 milioni di dollari d’incasso, Parasite è stato il film sudcoreano più visto nel mondo. La serata Bong Joon-ho prosegue con “Memories of Murder – Memorie di un assassino”, secondo film di Bong Joon-ho, riscoperto proprio in seguito all’enorme successo di Parasite. Un thriller al cardiopalma in cui seguiamo le indagini di due detective in un paese nella campagna sudcoreana, dove un implacabile serial killer sta facendo strage di giovani donne. Il film è ispirato alla vera storia del primo assassino seriale coreano conosciuto, attivo fra il 1986 e il 1991 a Hwaseong, nella provincia di Gyeonggi.