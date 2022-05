“Margherita (io ti odio)” è il nuovo singolo di Guzzi

Online sulle piattaforme digitali “Margherita (io ti odio)”, il nuovo singolo di Guzzi fuori per ACP Records e distribuito da Ada Music, divisione Warner Music Italia

Esce “Margherita (io ti odio)“, il nuovo singolo di Guzzi fuori per ACP Records e distribuito da Ada Music, divisione Warner Music Italia. Un nuovo capitolo per il progetto solista di Alessandro Domenici, un brano dedicato a tutti gli ultimi romantici che conoscono fin troppo bene tutte le fasi post-rottura.

Alla fine di una storia spesso ci si dicono in faccia cose bruttissime, cose che spesso nemmeno pensiamo. Spesso intervengono anche i genitori di uno o dell’altro, gettando benzina sul fuoco. Ma soprattutto quando una coppia “si rompe” c’è quasi sempre un cercare di evitare i luoghi in cui potresti incontrare l’altro, ma al tempo stesso ci si cerca sempre nelle piccole cose, negli oggetti lasciati in casa o nelle targhe delle auto che siincontrano, un po’ con la speranza ma anche un pò con il timore di potersi vedere per qualche lunghissimo secondo.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3Ixcybz

BIO:

Guzzi (Alessandro Domenici) nasce nel 1991 a Pietrasanta (LU). Si avvicina alla musica dei cantautori da piccolo grazie ai genitori, e da lì a breve comincia a suonare la chitarra da autodidatta.Suona con alcune band della sua zona fino al 2019, anno in cui decide di mettersi “in proprio”, di cominciare a proporsi come cantautore. Ed è proprio grazie all’incontro con Mirko Mangano (Media Wave) che prende vita il progetto Guzzi. Insieme pubblicano i singoli “Lampioni” (2019), “24 Ore” (2020) e “Domenica” (2020). Nell’ottobre 2020 riescono a rientrare nei finalisti di AreaSanremo con il brano “La notte porta consiglio” (2020) Pubblicano ” Ti vedo da lontano” (2021) e “Serie A” (2021) e nel Giugno 2021 si aggiudicano un posto tra i finalisti del FattiSentire festival, che verrà trasmesso in seguito su Rai 2.