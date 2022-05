“Lullaby” è il primo singolo del producer lo-fi endly in collaborazione con la band napoletana TheRivati e l’artista ucraino Achex

“Lullaby” è un brano che nasce spontaneamente durante la session di registrazioni del nuovo disco di Clementino (in uscita per Sony il prossimo aprile) di cui endly e Paolo dei TheRivati hanno lavorato alla direzione artistica.



La canzone è una fusione di napoletano e inglese dal sound hip hop con sfumature e colori vintage. “Lullaby” si presenta come una novità nel panorama lo-fi mondiale intrecciando queste varie atmosfere e identità. La canzone parte da un sample estratto da una delle ultime canzoni dei TheRivati, dal titolo appunto “Ninna nanna”, per trovare un beat lo-fi hip hop e arrivare alla inconfondibile voce di Achex che con una strofa in inglese rende la canzone universale.



Il videoclip è realizzato da Anartica Film con la regia di Michel Liguori e traduce in immagini l’armonia e la dolcezza del suono prodotto da endly.



Racconta endly: “Lullaby nasce dall’idea di creare un brano lo-fi in lingua napoletana e visto che con i TheRivati c’è un’amicizia ventennale e più volte ci eravamo promessi di collaborare, quale occasione migliore? L’aggiunta di Achex (artista con cui collaboro moltissimo) è per dare un respiro internazionale e per creare una fusione originale di lingua napoletana e inglese.”



Social net:

endly: www.instagram.com/endly.space + Spotify

Achex: www.instagram.com/iamachex + Spotify

TheRivati: www.instagram.com/therivati + Spotify

Credits:

endly: Giuseppe Caliendo, produzione

TheRivati: Paolo Maccaro, voce; Marco Cassese, chitarra

Achex: Nikita Nereutskiy, voce





Missato e masterizzato presso Drathemusik da Nello Gaudiello

progetto grafico: Claudia Benson

Prodotto da: FUMO

Edizioni musicali: Edizioni FUMO

Etichetta discografica: Fumo/Believe Italia