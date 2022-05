Cellulite: da Fortilase Cell un aiuto per combatterla

FORTILASE CELL

La cellulite rappresenta ad oggi un disturbo cutaneo tra i più comuni e diffusi. Può sorprendere, ma solo in Italia colpisce infatti circa il 90% delle donne. Non tutti sanno, però, che alla base di questo disturbo vi è uno squilibrio a livello della microcircolazione capillare, il quale provoca una fuoriuscita di liquidi nello strato più profondo della pelle e una difficoltà nel riassorbimento degli stessi. La causa di questo fenomeno è spesso individuabile in uno stile di vita non corretto, caratterizzato da un’alimentazione inadeguata e dalla carenza di attività fisica regolare. Non sempre, tuttavia, intervenire su questi fattori risulta sufficiente per risolvere questo disturbo. Ecco allora che in alcuni casi può essere utile intervenire con soluzioni mirate, volte a riequilibrare il normale funzionamento del microcircolo e il regolare assorbimento dei liquidi in eccesso.FORTILASE CELL è un integratore alimentare studiato appositamente per ridurre il fastidioso inestetismo della pelle quale la cellulite. I suoi componenti svolgono una funzione drenante e favoriscono la funzionalità del microcircolo. Favoriscono inoltre la funzionalità delle vie urinarie ed il trofismo del tessuto connettivo, aiutando a ridurre l’effetto della pelle “a buccia d’arancia”.

Il prodotto

Integratore alimentare in compresse, a base di Bromelina, Estratto di Caffè Verde, Meliloto, Ippocastano ed Equiseto.

Indicazioni

FORTILASE CELL è un integratore anticellulite con funzione drenante in grado di favorire la funzionalità del microcircolo.

Proprietà

FORTILASE CELL, grazie alla sua ricca formulazione, apporta tutti i vantaggi derivati dalla sinergia degli ingredienti attivi completamente naturali che lo compongono.

– La BROMELINA è enzima proteolitico contenuto nell’estratto vegetale del gambo di Ananas utile a favorire il drenaggio dei liquidi corporei.

– L’ estratto di CAFFE’ VERDE è ottenuto con un procedimento particolare che permette di ridurre la caffeina a valori inferiori al 2%.

– Con MELILOTO, che aiuta al mantenimento delle fisiologiche caratteristiche di permeabilità dei capillari e a favorire il drenaggio linfatico

– Con estratto di IPPOCASTANO, utile a favorire la funzionalità del microcircolo

– L’EQUISETO, grazie al suo contenuto di Silicio, contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei e alla funzionalità delle vie urinarie; favorisce inoltre il trofismo del tessuto connettivo

FORTILASE CELL, in sintesi

• AZIONE SINERGICA: aiuta a ripristinare il microcircolo e a normalizzare il tessuto adiposo

• STUDI CLINICI di valutazione ecografica e termografica dell’attività

• FACILE DA ASSUMERE anche fuori casa, grazie al pratico formato in compresse

• È un prodotto SENZA GLUTINE

Modalità d’uso

1 compressa al giorno, da assumere per via orale.