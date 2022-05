ADCI: ecco i vincitori dei Giovani Leoni 2022

Creatività: la giuria dell’ADCI, Art Directors Club Italiano, si è riunita e ha decretato i vincitori dei Giovani Leoni 2022

La giuria dell’ADCI, Art Directors Club Italiano, si è riunita e ha decretato i vincitori dei Giovani Leoni 2022, il più importante premio nazionale dedicato ai giovani creativi che si propone di ‘stanare’ i giovani talenti creativi che rappresenteranno l’Italia alla Young Lions Competition, la competizione del Festival Internazionale della Creatività di Cannes, il concorso più prestigioso a livello mondiale.

“Le giovani coppie di pubblicitari – commenta Stefania Siani, presidente ADCI – si sono sfidate per ideare e produrre, in totale autonomia, e in tempi stretti (solo 24/48 ore) una soluzione creativa, sotto forma di video, campagna stampa, campagna digital/social e concept di design di prodotto, seguendo quanto specificato per ogni categoria dai brief presentati, che per il 2022 hanno visto il coinvolgimento di associazioni e onlus impegnate nella sensibilizzazione di tematiche sociali importanti.”

I vincitori dei Giovani Leoni 2022 nelle rispettive quattro categorie sono: nella categoria DESIGN Federica Ceccarelli (Thesignof) e Aurora Arione (Thesignof) con il progetto FUNDRAISING PRIZE. Per il DIGITAL si sono aggiudicati il primo posto Riccardo Stazione (Auge) e Daniele Tesi (Publicis Italy) con il progetto #PIZZAUTISTICS. Nella categoria FILM si sono distinti Federico Carlo Mucci (McCann) e Massimo D’Arienzo (M&C Saatchi) con il progetto No Motivators Needed e infine per la categoria PRINT il primo posto è andato a Chiara Biondi (Publicis Italy) e Chiara Mezzalira (Capgemini Invent) con il progetto The Human Cub. Mentre il candidato italiano per partecipare alla prestigiosa Roger Hatchuel Academy Cannes Lions è Nadia Battista studente dello IUAD di Napoli per il video di auto-presentazione “Outta My Mind”.

Per gli otto giovani vincitori (4 ragazze e 4 ragazzi) adesso si aprono le porte del Festival Internazionale della Creatività di Cannes, dove saranno impegnati, dal 20 al 24 giugno, come rappresentati per l’Italia, alla Young Lions Competition, la competizione che li vede competere con i talenti creativi provenienti da tutto il mondo.