Maurizio Costanzo Show riparte con la rissa tra Sgarbi e Mughini

Al Maurizio Costanzo Show, stasera in Tv, una discussione sulla Russia si trasforma in una rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini

Scoppia la rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show. Nel corso della registrazione del talk, in onda oggi in seconda serata su Canale 5, i due ospiti sono stati protagonisti di un violento scontro verbale, finito alle mani. La miccia che ha innescato il contenzioso, spiega la Dire (www.dire.it), è stata una discussione sulla guerra in Ucraina.

IL RACCONTO DI GABRIELE PARPIGLIA

A dare dettagli sull’accaduto è stato Gabriele Parpiglia nel corso di un intervento a RTL 102.5.

“Nessuno di noi si aspettava Mughini in versione ‘ultrà’. Mentre si parlava con Al Bano di Putin, se fosse giusto per i cantanti e gli sportivi andare in Russia, Sgarbi inizia a difendere la categoria di chi non doveva essere ‘eliminato’, gli sportivi non c’entrano nulla. Mughini inizia a offendere Sgarbi, che gli replica bloccandosi su una parola che non ho il coraggio di ripetere”, ha spiegato Parpiglia.

SGARBI CADE PER TERRA

“Mughini a quel punto si alza e gli dà un destro, dopo di che va per prenderlo per la gola. Sgarbi non se l’aspettava e cade a terra, cade dietro, dove c’erano i suoi quadri esposti. A quel punto c’era Alessio Sakara, il lottatore, che teneva Sgarbi che voleva andare addosso a Mughini, e Giuseppe Cruciani che teneva Mughini. Non voglio ripetere le parole che volavano in quel momento. Sgarbi poi non è tornato a sedersi, ha preferito rimanere in platea”.