Maggio su YouTube con il video di “È diverso”

Fuori anche su YouTube il videoclip ufficiale di “È diverso” il nuovo singolo di maggio: un brano introspettivo ed emozionale con la produzione musicale di Tanca

Dopo la pubblicazione in digitale, esce anche su YouTube il videoclip ufficiale di “È diverso” (https://youtu.be/–HbT3P2N-0), il nuovo singolo di maggio, un brano introspettivo ed emozionale con la produzione musicale di Tanca.

Nel video, diretto da Alessandro Palumbo, maggio appare sia in scene solitarie che rappresentano lo smarrimento di cui si parla nel brano, sia in situazioni sociali che mostrano la conseguenza del ritrovamento avvenuto dopo un percorso introspettivo. Le persone che lo circondano in alcune immagini sono alcuni amici e gli altri membri della crew che ha fondato, KLEN SHEET.

Il rapper classe 1993 nato a Roma, residente a Milano e di origine cinese ha concepito questo nuovo brano poco prima dell’uscita del suo primo album ufficiale “Nel mentre (Lato A)” (Asian Fake, 2021), e così ne racconta la genesi: “Nella primavera del 2021 l’andirivieni tra casa e qualche impegno di lavoro aveva iniziato a darmi la percezione di ristagnare. Essere schiavo di abitudini non chiare e vivere inseguendo velleità è un rischio che corriamo tutti. Questo brano, in cui parlo con me stesso, come spesso faccio nelle canzoni, è servito a ricordarmi qual è la direzione in cui voglio andare con la musica, perché mi piace scrivere e, di conseguenza, soprattutto quali sono le cose che realmente mi tengono a galla. Il titolo, ‘È diverso’, si riferisce a quando ci si rende conto che uno stesso gesto, in base al momento, viene percepito in una maniera nuova o non come in precedenza, specialmente in un periodo, in cui, appunto, le cose sembrano continuamente ferme ma, allo stesso tempo, preda di cambiamenti inaspettati e necessari”.

Nel brano è ospite Altea (Thru Collected), seconda voce nella parte melodica in inglese (scritta da maggio) che si fonde all’energico flusso di pensieri del brano.

maggio, nome d’arte di Roberto He, è laureato in grafica pubblicitaria e, oltre a fare musica, lavora stabilmente nel mondo della moda. Sin dall’adolescenza si appassiona alla scrittura e, nel 2017, fonda la crew KLEN SHEET, di cui fa parte insieme a Ngawa, Tanca, GIUMO, Goldreick, Ratematica, Monoryth e P Lo Bro. Da solista ha pubblicato due EP nel 2019 interamente prodotti da Tanca (“Manuale di sopravvivenza per fiati corti” e “I nostri fallimenti”), un album nel 2021 (“Nel mentre (Lato A)”) e diversi singoli.



LINK UFFICIALI