Previsioni meteo 2 maggio 2022: maltempo verso Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 2 maggio 2022: le piogge portate da una perturbazione si spostano verso le regioni meridionali

Il mese di Maggio è iniziato con condizioni meteo instabili sulle regioni del Nord e del Centro Italia, che nel corso del primo weekend del mese hanno fatto i conti con piogge e temporali. Tutta colpa di una perturbazione che nella giornata di oggi scivolerà verso Sud: avremo ancora maltempo tra Romagna e Marche, aree centro-meridionali del Lazio, Basilicata e Puglia. Tempo in miglioramento invece al Centro-Nord, dove anche le temperature risaliranno lievemente.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani un nuovo nucleo instabile raggiungerà le regioni settentrionali portando piogge e locali rovesci. Le precipitazioni saranno più intense nelle ore pomeridiane, mentre sulle aree centrali della Penisola saranno a carattere isolato. Mercoledì avremo ancora maltempo, a partire dalle regioni di Nord-Ovest e poi anche al Centro-Sud.

Intanto per oggi, lunedì 2 maggio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali piogge sulle zone alpine, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora molte nuvole con piogge e acquazzoni sparsi sui rilievi, più asciutto in Pianura Padana. In serata residue piogge sulle zone alpine, nuvoloso ma con tempo asciutto altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo per lo più asciutto, salvo isolati fenomeni su Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio locali piogge o temporali sparsi sui settori appenninici di Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata ancora cieli nuvolosi su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su settori Peninsulari e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora fenomeni specie sulle regioni Peninsulari, variabilità asciutta altrove. In serata fenomeni in esaurimento ma con cieli ancora irregolarmente nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime in calo e massime in aumento al Nord, minime in aumento e massime stabili o in calo al Centro-Sud.

