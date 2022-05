Mal di schiena cronico e osteoartrosi: benefici dalla cannabis terapeutica

Nei pazienti con mal di schiena cronico e osteoartrosi, l’uso di cannabis medica ha migliorato i punteggi del dolore e della qualità della vita

Nei pazienti con mal di schiena cronico e osteoartrosi, l’uso di cannabis medica ha migliorato i punteggi del dolore e della qualità della vita, oltre a ridurre o addirittura eliminare l’uso di oppioidi per la gestione del dolore. Sono i risultati di due studi presentati al congresso American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) 2022.

Cinquanta milioni di americani soffrono di dolore cronico non correlato al cancro, che spesso viene trattato con oppioidi. Nel 2019 circa 10,1 milioni di persone di età pari o superiore a 12 anni hanno abusato di oppioidi e attualmente la dipendenza da questi farmaci rimane ai massimi storici. L’uso della cannabis medica è stato studiato come terapia alternativa, ma sono necessari ulteriori studi per confermarne l’efficacia, valutarne il dosaggio più appropriato e comprendere meglio come può influenzare l’uso di oppioidi per la gestione del dolore.

«Nel contesto dell’attuale crisi degli oppioidi dobbiamo identificare alternative che possano mitigare la dipendenza da questi farmaci per il controllo del dolore» ha affermato il ricercatore principale Asif Ilyas, presidente della Rothman Opioid Foundation e professore di chirurgia ortopedica al Thomas Jefferson University Hospital di Filadelfia. «Non stiamo sostenendo l’uso di routine della cannabis medica o affermando che sia un’opzione migliore, ma i nostri studi mostrano del potenziale. Ci ha sorpreso il numero di pazienti che sono passati dall’assunzione di oppioidi per gestire il dolore cronico a non averne più bisogno. Ci aspettavamo di vedere una diminuzione nell’uso, ma siamo rimasti sorpresi sia dall’entità della riduzione che dal numero di pazienti che hanno interrotto volontariamente il consumo di oppioidi dopo avere ricevuto la cannabis medica”.

Riduzione del dolore con la cannabis medica

I due studi presentati al congresso hanno esaminato i dati delle prescrizioni di oppioidi a favore dei pazienti con mal di schiena cronico e artrosi che erano stati certificati per l’accesso alla cannabis medica tra febbraio 2018 e luglio 2019. Gli equivalenti medi giornalieri in milligrammi di morfina (MME) degli oppioidi prescritti nei sei mesi prima dell’accesso alla cannabis medica sono stati confrontati con i sei mesi successivi all’accesso.

I ricercatori hanno raccolto informazioni demografiche del paziente, il punteggio VAS del dolore alla schiena, l’intensità numerica e la frequenza numerica del dolore alla schiena, il punteggio VAS del dolore alla gamba destra e sinistra, la frequenza numerica e l’intensità numerica del dolore alla gamba e i punteggi dell’Oswestry Disability Index (ODI), un questionario validato che ha lo scopo di valutare le disabilità nei soggetti affetti da lombalgia sia acuta che cronica.

Riduzione del dolore e minor uso di oppiacei

I risultati sul mal di schiena muscoloscheletrico cronico non canceroso hanno mostrato:

Una diminuzione significativa degli MME medi giornalieri complessivi dopo una prescrizione di cannabis medica (da 15,1 a 11,0).

Il 38,7% dei pazienti è sceso a zero MME al giorno.

I pazienti che hanno iniziato con meno di 15 MME al giorno e oltre 15 MME al giorno hanno ottenuto riduzioni significative del dolore, rispettivamente da 3,5 a 2,1 e da 44,9 a 33,9. Le percentuali di pazienti scesi a zero MME al giorno in questi gruppi erano rispettivamente del 48,5% e del 13,5%.

Rispetto al basale, dopo tre, sei e nove mesi di uso di cannabis medica i pazienti hanno riportato un miglioramento sia dell’intensità e della frequenza del dolore che della funzionalità quotidiana.

Quanti hanno assunto cannabis medica utilizzando due o più vie di somministrazione hanno mostrato una diminuzione significativa degli MME giornalieri (da 13,2 a 9,5).

Per il trattamento dell’osteoartrosi dopo tre, sei e nove mesi di utilizzo di cannabis medica i risultati hanno mostrato:

Una diminuzione significativa degli MME medi giornalieri, da 18,2 a 9,8 (n=40), con un calo medio giornaliero del 46,3%.

Il 37,5% dei pazienti ha raggiunto zero MME al giorno.

I punteggi del dolore dei pazienti sono diminuiti significativamente, da 6,6 a 5,0 e 5,4 rispettivamente a tre e sei mesi.

Il punteggio della qualità della vita della salute fisica globale è aumentato in modo significativo, passando da 37,5 a 41,4 dopo tre mesi.

«I nostri studi dimostrano che la cannabis medica può essere un trattamento efficace per il mal di schiena cronico e l’artrosi, aiutando potenzialmente a ridurre la dipendenza dagli oppioidi» ha commentato Ilyas. «Sono tuttavia necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio i percorsi e le frequenze migliori, i potenziali eventi avversi e gli esiti a lungo termine dell’uso di cannabis medica. Nel frattempo i medici dovrebbero utilizzare il processo decisionale condiviso con i pazienti quando prendono in considerazione la cannabis medica per la gestione del dolore cronico a carico dell’apparato muscoloscheletrico».

Bibliografia

