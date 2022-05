“Flash – La mia storia” è il primo libro di Marcell Jacobs

Dagli inizi al trionfo a Tokyo 2020: il campione olimpico Marcell Jacobs si racconta in un libro. In arrivo “Flash – La mia storia”

Si intitola ‘Flash – La mia storia’ e sarà disponibile in libreria e online dal 17 maggio. Marcell Jacobs diventa scrittore e racconta la sua vita nel volume di 224 pagine, edito da Piemme, che in copertina lo ritrae con la bandiera tricolore sulle spalle subito dopo aver vinto i 100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

L’annuncio è dello stesso sprinter azzurro, campione olimpico anche con la staffetta 4×100, attraverso i social posta alcuni estratti: ‘I 100 metri sono un rettilineo, non come la vita che è piena di curve e a tratti può sembrarti di correre all’indietro”. Una presentazione che poi continua: “Il percorso per salire sul podio è tortuoso, difficile, ma entusiasmante. Si può cadere, io sono caduto decine di volte. Ma ogni infortunio, ogni sconfitta, è una rampa per fare meglio. Ogni falsa partenza è un’opportunità. Finché arrivano quei dieci secondi in cui ti giochi tutto. Ne bastano 9,80 perché nulla sia più come prima”. È possibile prenotare il libro in preorder su Amazon, come riferisce la Dire (www.dire.it).