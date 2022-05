Da Elon Musk a Rihanna: ecco chi sono i più ricchi del mondo

Da Elon Musk a Rihanna: ecco chi sono gli uomini e le donne più ricchi del mondo. La classifica dei nuovi “Paperoni” secondo Forbes

Nonostante la pandemia mondiale e il recente scoppio della guerra in Ucraina, ci sono conti in banca non scalfiti dall’attuale incertezza economica internazionale. Sono quelli degli uomini più ricchi del mondo, che nonostante un lieve calo ( 87 in meno), per Forbes rispondono alla cifra di 2668.

A farla da padrone, in questo senso, sono gli Stati Uniti. E non a caso, il primo paperone mondiale appartiene proprio a loro: per la prima volta, è Elon Musk. Dopo 4 anni, il fondatore di Tesla, sfila così il titolo al proprietario di Amazon, Jeff Bezos, scivolato al secondo posto. Completa il podio, in terza posizione, Bernard Arnault proprietario del marchio del lusso LVMH.

Paperoni mondiali, ecco i primi 5 uomini più ricchi del mondo

Elon Musk Jeff Bezos Bernard Arnault Bill Gates Warren Buffett

Nella classifica dei miliardari mondiali, a farsi strada sono anche i ‘self made man’ e le ‘self made woman’. Tra questi, spiccano i nomi di Rihanna e Peter Jackson. Con un patrimonio stimato di circa 1,7 miliardi di dollari, la star delle Barbados potrà assicurare un futuro decisamente roseo al figlio in arrivo: le sue rendite principali sono quelle provenienti dalla linea cosmetica Fenty Beauty e a quella di lingerie Savage X Fenty. Ma si difende bene anche Jackson. Con un patrimonio di circa 1,5 miliardi di dollari anche il regista de ‘Il signore degli anelli’, può vantare un posto tra i paperoni del mondo. Il ‘salto’ è avvenuto a Novembre scorso, quando ha venduto una partecipazione della sua società che si occupa di effetti speciali.

Italia, la top ten di Forbes sui ‘paperoni’ nostrani

Dopo aver citato grandi nomi internazionali, la domanda nasce spontanea: “Chi sono i più ricchi in Italia?”. A rispondere, è sempre Forbes:

La classifica si apre con una conferma: quella di Giovanni Ferrero, che si tiene saldo al primo posto. In chiusura Miuccia Prada. Nel mezzo esponenti del mondo della politica, della moda e proprietari di grandi multinazionali.

1 | Giovanni Ferrero

Patrimonio: 36,2 miliardi

2 | Leonardo Del Vecchio e famiglia

Patrimonio: 27,3 miliardi

3 | Giorgio Armani

Patrimonio: 7,8 miliardi

4 | Silvio Berlusconi e famiglia

Patrimonio: 7,1 miliardi

5 | Massimiliana Landini Aleotti e famiglia

Patrimonio: 5,4 miliardi

6 | Giuseppe De’ Longhi e famiglia

Patrimonio: 4,4 miliardi

7 | Piero Ferrari

Patrimonio: 4,2 miliardi

8 | Augusto & Giorgio Perfetti

Patrimonio: 4,1 miliardi

9 | Patrizio Bertelli

Patrimonio: 4 miliardi

10 | Miuccia Prada

Patrimonio: 4 miliardi