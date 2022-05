Miastenia grave: efgartigimod alfa supera la fase III

Uno studio di fase III ha valutato con ottimi risultati una versione sottocutanea di efgartigimod alfa-fcab nei pazienti con miastenia

Uno studio di fase III che ha valutato una versione sottocutanea di efgartigimod alfa-fcab nei pazienti con miastenia gravis generalizzata (gMG) ha raggiunto il suo endpoint primario di riduzione delle IgG totali. Lo ha annunciato la casa farmaceutica Argenx con una nota.

L’attuale formulazione endovenosa, commercializzata in Usa con il marchio Vyvgart, è diventata la prima terapia approvata dall’Fda e progettata per ridurre le IgG patogene, un driver di base della gMG, quando è stata autorizzata dalla Fda alla fine dello scorso anno. Quest’anno dovrebbe esserci anche il via libera europeo per la formulazione endovenosa del farmaco.

“Ascoltando la comunità gMG, abbiamo sentito l’importanza di creare altre opzioni e flessibilità per i pazienti”, ha osservato il CEO di Argenx Tim Van Hauwermeiren, aggiungendo che i risultati dello studio ADAPT-SC “segnano un altro passo importante verso questo obiettivo. Siamo entusiasti del potenziale di fornire due opzioni che forniscono flessibilità intorno alla via di somministrazione e al programma di dosaggio. Argenx fa sapere che la sua domanda di licenza biologica per la nuova formulazione è sulla buona strada per essere presentata all’Fda entro la fine del 2022.

L’efgartigimod sottocute è realizzato con la tecnologia di rilascio del farmaco Enhanze di Halozyme, ialuronidasi umana ricombinante PH20 (rHuPH20). Enhanze facilita la somministrazione per iniezione sottocutanea di farmaci biologici che di solito vengono somministrati tramite infusione endovenosa, offrendo così vie di somministrazione alternative per soddisfare le preferenze dei pazienti.

La miastenia gravis è una rara e cronica malattia autoimmune in cui gli anticorpi IgG interrompono la comunicazione tra muscoli e nervi, portando alla debolezza muscolare. Oltre l’85% delle persone con diagnosi di MG entro 18 mesi progredisce verso la MG generalizzata, caratterizzata da grave debolezza muscolare, estrema stanchezza e disabilità della funzione motoria. Nei casi pericolosi per la vita, la MG può colpire i muscoli necessari per la respirazione.

Lo studio ADAPT-SC

ADAPT-SC ha arruolato pazienti con una diagnosi confermata di gMG e che hanno ottenuto un punteggio di almeno 5 sulla scala MG-ADL (Myasthenia Gravis Activities of Daily Living), con >50% del punteggio totale attribuito ai sintomi non oculari allo screening.

A circa 110 partecipanti adulti sono stati somministrati 1000 mg di efgartigimod-PH20 per via sottocutanea per 21 giorni, mentre ad altri è stato somministrato il farmaco per via endovenosa (dosaggio di 10mg/kg). L’effetto farmacodinamico del farmaco è stato poi osservato una settimana dopo la somministrazione dell’ultima dose SC o IV.

I partecipanti dovevano anche essere su una dose stabile di almeno un trattamento gMG prima della randomizzazione, compresi gli inibitori AChE, corticosteroidi o farmaci immunosoppressivi non steroidei, e sono stati tenuti a rimanere su quella dose stabile per tutta la sperimentazione primaria. Argenx sottolinea come i criteri di inclusione erano gli stessi di quelli dello studio di fase III ADAPT utilizzato per sostenere l’approvazione di Vyvgart.

I dati top-line di ADAPT-SC hanno mostrato che la versione sottocutanea, coformulata con la tecnologia di rilascio del farmaco ENHANZE di Halozyme, ha portato a una riduzione media delle IgG totali del 66,4% dal basale al giorno 29, rispetto al 62,2% dell’attuale Vyvgart. L’azienda ha detto che i risultati erano anche coerenti in tutta la popolazione complessiva, compresi quelli con anticorpi AChR, così come i pazienti in cui gli anticorpi AChR non sono stati rilevati.

Anche gli endpoint secondari chiave sono stati soddisfatti, con quasi il 70% dei pazienti trattati con la forma sottocutanea del farmaco considerati responders, definiti come il raggiungimento di almeno un miglioramento di due punti sul punteggio MG-ADL per quattro o più settimane consecutive. Inoltre, poco più del 65% dei pazienti trattati erano responders sul punteggio Quantitative Myasthenia Gravis (QMG). L’azienda ha detto che questi risultati erano coerenti con i risultati di efficacia clinica visti nello studio ADAPT, così come le misure di insorgenza dell’effetto e l’espressione minima dei sintomi, definiti come punteggi MG-ADL di 0 o 1.

Gli eventi avversi più frequenti osservati in ADAPT-SC erano reazioni al sito di iniezione, “comunemente osservate con i biologici somministrati per via sottocutanea”, ha detto Argenx, notando che tutte queste reazioni erano da lievi a moderate e si sono risolte nel tempo. I dati dettagliati dello studio ADAPT-SC saranno presentati in occasione di uno prossimo congresso medico.

I partecipanti arruolati nella sperimentazione provengono da Giappone, Europa e Nord America. Per qualificarsi, ognuno doveva avere una diagnosi confermata di MG e un punteggio MG-ADL di almeno 5, con oltre il 50% del punteggio totale attribuito a sintomi non oculari allo screening e al basale. Prima di essere randomizzati, ai pazienti è stata somministrata una dose stabile di almeno 1 trattamento di MGM, più i necessari corticosteroidi, inibitori dell’acetilcolinesterasi e farmaci immunosoppressivi non steroidei.

La durata totale dello studio è stata di circa 12 settimane, comprese sette settimane di follow-up dopo il ciclo di trattamento. Argenx ha detto che i dettagli completi dello studio saranno presentati in una futura riunione medica.