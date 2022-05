Menek online con il singolo “Light of Waves”

Menek pubblica il suo nuovo inedito “Light of Waves” con Sorry Mom: il brano parla di un amore perduto e delle emozioni che si provano

Menek pubblica il suo nuovo inedito “Light of Waves” con Sorry Mom. Questo brano parla di un amore perduto, delle emozioni che si provano sapendo che quello che è stato continua sempre a far parte di noi, in un modo o nell’altro.

“L’amore e il bisogno vivono nell’animo umano, nella consapevolezza che in qualche modo torneranno e solo attraverso sentimenti così puri ed incondizionati, ci si può sentire senza tempo, quasi guardarsi dall’alto, come in un film che descrive ogni fase e sfaccettatura di queste emozioni così intense.

E allora forse può il mare, con i suoi moti e il suo scorrere in modo perpetuo, cancellare in qualche modo il dolore che ci pervade; le onde sembrano infrangersi contro le forti rocce della convinzione, ma è la luce che si intravede nei riflessi, che ci guida alla consapevolezza che tutto muta e quindi anche l’amore passerà, o meglio saprà evolversi.”

“Light of Waves” è una canzone rock, che alterna una ritmica incalzante, metaforicamente collegata ai pensieri nel pieno tumulto emozionale, a fasi melodiche quasi pacate, che ricordano come sogno, desiderio e vibrazioni siano parte della vita.

Menek è l’alter ego musicale del compositore e musicista Domenico Fusco. Nato a Napoli nel 1984, sin da subito dimostra una passione smodata per la musica, cominciando a suonare il piano sin da quando aveva 6 anni; in piena epoca grunge imbraccia la sua prima chitarra elettrica a 14 anni fondando insieme a Fabio Cuoco ed Andrea Di Domenico la band italiana Bliss. All’inizio degli anni 2000 si unisce alla band Dario Bellicoso, e cominciano a girare l’Europa , calcando palchi di tutto rilievo, dal Colostival (Coburg live on stage festival) al Zikkomm Fest del 2002, dove aprono il concerto dei Revolverheld. Partecipano anche al Neapolis Rock Festival, in apertura a Carl Palmer e dopo diverse altre esperienze in band rock e alternative, per le quali ha sempre composto i brani dal testo alla musica, nel 2020 decide di riversare in una chiave esclusivamente personale, tutte le sue emozioni ed ispirazioni, creando il progetto solista Menek.

Anche per le altre esperienze lavorative, nella sua vita è riuscito a vedere angoli di mondo lontani, che riporta in musica con uno sguardo consapevole e aperto. Nell’ultimo anno lavorando al fianco del produttore Jacopo Mariotti, ha dato vita a numerose canzoni; un viaggio nella musica senza catene, riversa gli anni e i bisogni del quotidiano e dello straordinario con libertà e senza pressioni. L’arte come esigenza, i generi come le maglie di un libro e le emozioni a guidarti. Nel 2021 comincia la sua collaborazione con il management/etichetta Sorry Mom/Be Next. Il primo singolo pubblicato con questa etichetta, “Real Life”, uscito il 26 Novembre, riscontrando grande apprezzamento da parte di pubblico e stampa; il video di Real Life viene citato da Italia Rock come tra i migliori 10 del 2021, e il brano viene passato in diverse Radio con copertura nazionale.