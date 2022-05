Livio Cori confessa i motivi dell’addio ad Anna Tatangelo

Livio Cori svela i motivi dell’addio ad Anna Tatangelo: “È colpa sua”. Il rapper ufficializza la rottura con una nota scritta di suo pugno

Stili di vita differenti e impegni lavorativi non conciliabili ma non solo. Livio Cori svela i motivi dell’addio ad Anna Tatangelo confermando, dalle pagine di Oggi, la rottura con la cantante. Era stato il settimanale Chi a lanciare l’indiscrezione qualche giorno fa.

“È colpa sua, il nome della Tatangelo è pesante”, scrive il rapper in una nota. Difficile gestire la notorietà di una compagna con un ex marito ancora più famoso, Gigi D’Alessio. Troppe le incomprensioni ma nessun tradimento, come suggeriva il gossip.

Dai social di entrambi, intanto, sono sparite tutte le foto insieme. Ne rimane soltanto una nascosta in una gallery dell’interprete di “Ragazza di Periferia”, che ancora non ha commentato il gossip.

Anna e Livio si frequentavano da circa un anno, dopo un lungo periodo di amicizia. A Verissimo, parlando del collega e fidanzato, l’artista aveva detto: “L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita“.