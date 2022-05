Laura Mancini in libreria con “Rose scarlatte”

Disponibile nelle librerie e online “Rose scarlatte” di Laura Mancini: il libro è edito da CTL Editore per la collana Libri SenzaBarcode

Ancora in Tour il libro edito da CTL Editore per la collana Libri SenzaBarcode. Laura Mancini in “Rose scarlatte” racconta la storia di Dafne e Andrea, della grande passione per il teatro e l’amore per il tango.

Forti passioni raccontate con una penna scorrevole e pulita. Carica di emozioni e riflessioni. Laura, in questo libro, fa danzare insieme tanti aspetti profondi della vita dei protagonisti, nella sua splendida città: Roma è infatti il palcoscenico che incornicia il romanzo.

Una compagnia teatrale amatoriale; la forte attrazione che nasce tra una coppia di attori, complice la magia di un tango argentino che i due devono ballare sul palco. Dafne e Andrea vengono da due mondi estremamente diversi ma scelgono di abbandonarsi alle emozioni e ignorare il divario che c’è tra le loro esistenze e che forse si potrebbe superare comunicando. Nella loro breve storia appassionata, però, la comunicazione è spesso filtrata ed è fatta di sguardi, di segreti e mezze verità, di impressioni di sé che si vogliono dare e non corrispondono alla realtà che si ha dentro.

Messaggi su WhatsApp e poesie sostituiscono il dialogo aperto

“Rose scarlatte” è un diario che mostra un solo punto di vista, quello della protagonista, una ragazza socievole e curiosa della vita ma ancora piuttosto inesperta e legata ai valori tradizionali appresi in famiglia. Dafne, concluso il rapporto un po’ infantile col suo ragazzo, si avventura in questa relazione con un uomo affascinante, più adulto e molto lontano dal suo mondo semplice. La narrazione diviene spunto per riflessioni più ampie e profonde sul significato dell’amore, delle amicizie, della vita, del destino. È davvero possibile credere in questa esistenza, fatta di emozioni fugaci e illusorie?