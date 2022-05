Joan Thiele annuncia le prime date del tour estivo

L’artista italo-colombiana, dallimpronta musicale ed estetica del tutto personale, annuncia le prime date del tour estivo in partenza nel mese di giugno. Dopo le release, dello scorso anno, dei 3 atti (Undamento), ciascuno composto da due canzoni – Atto I – Memoria del Futuro Atto II – Disordinato Spazio e infine Atto III – L’Errore – Joan Thiele continua il suo viaggio terribilmente affascinante tra tradizione e sperimentazione, conquistando nuovi ambienti, scene e sempre più persone. Di seguito le prime date del suo calendario estivo in aggiornamento:

JOAN THIELE

10 giugno 2022 – Microsolchi – Biella

12 giugno 2022 – Chroma Festival – Bastia Umbra (PG)

18 giugno 2022 – Magnolia Summer Festival – Segrate (MI)

24 giugno 2022 – La Prima Estate – Lido di Camaiore (LU)

25 giugno 2022 – Artico Festival – Bra (CN)

2 luglio 2022 – Anfiteatro del Venda – Galzignano Terme (PD)

9 luglio 2022 – DumBo Summer – Bologna

22 luglio 2022 – ROAM Festival – Lugano (CH)

9 ottobre 2022 – RomaEuropa Festival – Line Up! – Roma

Joan Thiele è una cantautrice e producer di origini metà italiane e metà svizzero- colombiane, cresciuta tra Cartagena e lItalia. Fin dall’infanzia ha trascorso una vita nomade che le ha regalato un gusto musicale internazionale. Finito il liceo, si trasferisce a Londra, dove coltiva la sua passione per la musica e sviluppa una grande personalità artistica. Nel 2016 esce il suo primo ep, “Joan Thiele”, anticipato dai singoli “Save Me” e “Taxi Driver”. A febbraio 2017 viene scelta da Radio Rai Due come rappresentante dellItalia a Groningen in occasione del Festival EBBA Eurosonic Norderslag 2017 e nel 2018 pubblica lalbum Tango.

Nel 2020 pubblica per Undamento/Universal Music “Operazione Oro”, il primo EP in lingua italiana, un viaggio tra pop / R&B e colonne sonore. Il disco nasce con il ritrovamento di vecchie bobine di viaggi della sua famiglia: Joan ha voluto dare una colonna sonora a quei viaggi meticolosamente filmati.

Nel 2021 annuncia un nuovo progetto: per raccontare i suoi pensieri, Joan Thiele decide di suddividere la sua musica in atti, come se ci trovassimo al cinema o a teatro. Come se ad ascoltare la sua musica fossimo tutti nello stesso luogo magico, per condividerla.

Il 12 febbraio pubblica per Undamento il primo capitolo dal titolo “Atto I – Memoria del Futuro”, composto da 2 tracce: Cinema e Futuro wow. In questo primo Atto, dedicato al Tempo – Joan si è avvalsa della collaborazione di artisti e produttori tra i più influenti e apprezzati della nuova scena italiana: Mace e Venerus nella traccia Cinema e Ceri in Futuro wow. Due canzoni pubblicate sotto forma di un Atto I che Joan ha scelto di dedicare al Tempo.

“Ho capito che il tempo non mi è nemico, è memoria del mio futuro. È ricordare i possibili futuri che ho progettato e cercare, nel presente, di realizzare scenari migliori. Il tempo mi ha segnata, come graffi che mi porto dietro.” – Joan Thiele

Il 30 aprile 2021 pubblica per Undamento il secondo capitolo: “Atto II – Disordinato spazio”, composta dalle tracce “Tuta blu” (prodotta da Emanuele Triglia e Joan Thiele) e “Scilla”, prodotta da Amanda Lean & Not for Climbing, Joan Thiele).

Il 22 ottobre 2021 pubblica “Atto III – L’Errore”, il terzo e ultimo capitolo che, ancora una volta, si compone di due nuove canzoni: “Sotto la pelle” prod. Mace e Venerus e “Errori” prod. B-Croma.